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北韓金與正批「華盛頓宣言」 罵拜登「老東西一派胡言」

編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正。資料照片。(美聯社)
北韓國家領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正。資料照片。(美聯社)

南韓總統尹錫悅近日赴美國是訪問，並且跟拜登總統發表「華盛頓宣言」。北韓國家領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正29日通過官媒朝中社發表立場，除了抗議「華盛頓宣言」外，也把拜登稱作「老東西」。

根據此前新聞，拜登與尹錫悅26日在白宮舉行記者會時表示，如果北韓對美國或盟友動用核武，將導致政權覆滅。韓聯社報導，金與正譴責拜尹兩人，稱「敵國領導在匯聚全世界焦點的場合，明目張膽用『政權終結』的言詞」讓北韓「不能不算帳」、更讓他們「不能不坐視不管的又一個事實」。

金與正指出，「這不過是老東西的一派胡言」，並抨擊拜登「過度失算跟不負責任的大膽」，還說他「完全沒有為美國的安全與未來承擔起責任的能力，一個沒有未來的老人，因為做完任期兩年的剩下任期對他來說太過分了」。她也譴責尹錫悅對虛而不實的「華盛頓宣言」感恩戴德，「拿自己的無能將安全問題推到風口浪尖」。

根據報導，金與正譴責「華盛頓宣言」是「集中反映最侵略敵對行動意志和窮凶惡極的對北韓敵視政策產物」，「會造成東北亞地區和世界和平安全面臨更嚴重的危險邊緣」。她指出，「成立核協議集團（NGC）、定期出動美國戰略資產的做法將導致地區軍事政治形勢在動盪洪流中不可自拔」，不得不讓北韓順應新安全環境採取更為決定性應對措施。

金與正表示，「為升級核子戰爭遏制力，特別是遏制力的第二個任務，要做好萬全準備」，同時警告「敵人越是瘋狂熱衷於核戰爭演習，越在朝鮮半島出動更多核戰爭資產，我們行使的自衛權將與之成正比」。

北韓 金與正 拜登

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