BBC主席夏普出身金融業 涉足媒體因政治下台

英國廣播公司（BBC）。路透

英國廣播公司（BBC）主席夏普 曾協助前首相強生取得貸款 ，但在獲任命前未揭露相關情事、涉及利益衝突，他今天趕在官方調查報告發布前宣布辭職下台。

出身金融業的夏普（Richard Sharp）先是涉足政治，隨後轉戰媒體，最後因為未能堅守政黨政治與公共媒體的分際而下台，引發各界議論。

夏普雖然宣布辭職，但在辭職聲明強力為自己辯護。他首先強調，報告雖然指出他違反公共職務任命守則，但也點出違反相關守則不必然意味任命無效。

他重申，自己犯的是不具實質影響力的「無心之過」，而報告列舉的事實也證明他所言屬實。

雖然確實犯了「無心之過」，夏普說，他自認還是得把BBC的利益擺第一，避免堅持擔任主席至任期屆滿分散公眾對BBC優良表現的注意力。他因此今早向BBC董事會以及數位、文化、媒體與體育事務部請辭。

不過，為確保BBC運作穩定順暢，夏普說，他將接受建議，在BBC新任主席遴選程序期間，留守職位至6月底。

他在聲明最後並列舉過去20多年來如何熱心公益以及在BBC的重要業績，強調自己一向以公共利益為依歸，致力確保BBC作為公共媒體的公正獨立性。

親保守黨大報「泰晤士報」（The Times）今年1月揭露夏普與強生（Boris Johnson）的關係以及BBC主席任命案的潛在利益衝突，國會、政府隨後啟動相關調查。

今天公布的官方調查報告指出，夏普在獲任命為BBC主席前，曾協助強生取得金額高達80萬英鎊（約新台幣3100萬元）的貸款，且在與強生會晤時，不僅告訴強生他願為強生的私人財務提供一臂之力，更表明自己有意爭取BBC主席一職。夏普隨後參與主席遴選，過程中未作適當利益揭露。

BBC說明，董事會主席的職責是維護BBC的獨立性，不是主導組織每日運作。夏普的年薪是16萬英鎊（約新台幣614萬元），他曾承諾薪資將投注公益活動。

BBC主席的任命是經官員薦舉，由首相作最後定奪，國會則有權要求政府屬意人選在獲任命前，赴國會接受聽證會詢問。

67歲的夏普2021年2月正式上任，當時的首相是強生。BBC主席任期4年；若非BBC近期一連串涉及公共媒體獨立性與政治力干預的風波，夏普原定2025年2月任期屆滿。

夏普有長達40年的金融業資歷，曾在摩根大通（JP Morgan）、高盛 集團（Goldman Sachs）任職，曾與現任首相蘇納克（Rishi Sunak）在高盛集團共事，當時夏普是蘇納克的前輩。

後來，蘇納克在2020年2月至2022年7月擔任財相期間，延攬夏普進入財政部擔任顧問，協助政府應對疫情導致的經濟財政衝擊。

英國媒體報導，儘管面臨國會及輿論壓力，夏普原本極不願辭職，這恐讓與他有交情、對BBC主席人事案有最終裁定權的蘇納克左右為難。後來夏普選擇主動請辭。

夏普與執政黨保守黨關係良好，曾陸續捐助保守黨40萬英鎊，也曾在保守黨智庫擔任董事。

夏普與保守黨的關係1月遭媒體揭露後，BBC又於3月發生王牌足球節目主持人林納克（Gary Lineker）遭停職案。夏普本人以及政黨、政府與媒體的關係更是被各界放大仔細檢視。

林納克3月上旬在個人推特發文批評政府的打擊非法移民政策，遭BBC以違反中立原則為由停職，引發軒然大波。當時政府部分高階官員對林納克展開言詞攻擊，夏普則面臨來自BBC內外的抗議聲浪，指控他甘為政治和個人利益犧牲BBC的獨立性，並質疑他在面臨利益衝突調查時還繼續擔任主席，要求他下台。

林納克3月下旬順利重返BBC工作。BBC未來由誰擔任主席，以及是否能在來自政治光譜左、右兩端的壓力與相關人士的私人利益運作下堅守公共媒體的責任，值得關注。