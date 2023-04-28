英王查理三世加冕在即 反君主制團體準備鬧場

英王查理三世（圖中）的加冕招致許多反對君主制的批評聲浪。（美聯社）

英國 國王查理三世 下週加冕正式登基時，英國最大反君主制團體也將在遊行 路線中的查理一世雕像旁聚集。1649年查理一世遭到斬首後，英國曾經短暫建立共和政體。

路透報導，反君主制組織「共和國」（Republic）支持者認為查理三世（King Charles III）登基將是結束君主制度的最佳機會，正在計劃展開他們歷來最大型抗議活動。1983年成立的「共和國」推動國家元首民選。

「共和國」負責人史密斯（Graham Smith）認為君主制度已經過時，在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮是揭露它不見容於21世紀民主國家的絕佳機會，尤其在民眾正遭逢數十年來最嚴重生活成本危機的此刻。

史密斯表示，預計將有超過1000人穿黃襯衫參與5月6日的抗議活動，他們會高舉標語並且發表演講。

當加冕為王的查理三世乘坐黃金馬車經過成千上萬支持者時，抗議人士計劃大聲喝倒采並且高呼「這不是我的國王」。

根據民調機構「輿觀」（YouGov）調查，在2012年，73%的民眾認為君主制對英國有益，但這個數字現在掉到53%。

史密斯告訴路透：「我認為君主制度陷入了很大的麻煩，因為他們失去了明星球員，支持度明顯下降，獲得的關注也在減少，這對他們來說是個很大的問題。」他又說：「查理沒有繼承女王所享有的順從、尊重和奉承，因此人們更願意挑戰他。」

雖然幾個世紀以來，君主已逐漸對國會讓權，國王或女王仍舊在英國社會中扮演著非常重要角色，儘管他們只肩負任命首相和大法官等幾乎完全象徵性任務。