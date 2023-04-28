我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

高檔住宿學校少女染敗血症死亡 家長提告要求關校

英王查理三世加冕在即 反君主制團體準備鬧場

中央社／倫敦28日綜合外電報導
英王查理三世（圖中）的加冕招致許多反對君主制的批評聲浪。（美聯社）
英王查理三世（圖中）的加冕招致許多反對君主制的批評聲浪。（美聯社）

英國國王查理三世下週加冕正式登基時，英國最大反君主制團體也將在遊行路線中的查理一世雕像旁聚集。1649年查理一世遭到斬首後，英國曾經短暫建立共和政體。

路透報導，反君主制組織「共和國」（Republic）支持者認為查理三世（King Charles III）登基將是結束君主制度的最佳機會，正在計劃展開他們歷來最大型抗議活動。1983年成立的「共和國」推動國家元首民選。

「共和國」負責人史密斯（Graham Smith）認為君主制度已經過時，在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮是揭露它不見容於21世紀民主國家的絕佳機會，尤其在民眾正遭逢數十年來最嚴重生活成本危機的此刻。

史密斯表示，預計將有超過1000人穿黃襯衫參與5月6日的抗議活動，他們會高舉標語並且發表演講。

當加冕為王的查理三世乘坐黃金馬車經過成千上萬支持者時，抗議人士計劃大聲喝倒采並且高呼「這不是我的國王」。

根據民調機構「輿觀」（YouGov）調查，在2012年，73%的民眾認為君主制對英國有益，但這個數字現在掉到53%。

史密斯告訴路透：「我認為君主制度陷入了很大的麻煩，因為他們失去了明星球員，支持度明顯下降，獲得的關注也在減少，這對他們來說是個很大的問題。」他又說：「查理沒有繼承女王所享有的順從、尊重和奉承，因此人們更願意挑戰他。」

雖然幾個世紀以來，君主已逐漸對國會讓權，國王或女王仍舊在英國社會中扮演著非常重要角色，儘管他們只肩負任命首相和大法官等幾乎完全象徵性任務。

英國 查理三世 遊行

上一則

新武器將成「鐵拳」 烏克蘭防長宣稱準備反攻收復國土

延伸閱讀

查理5月6日加冕 民調58%挺君主制 年輕人冷漠

查理5月6日加冕 民調58%挺君主制 年輕人冷漠
英王查理三世兩周後加冕 逾半英國人支持君主制

英王查理三世兩周後加冕 逾半英國人支持君主制
遭爆不爽查理三世、拒出席加冕典禮 梅根發聲了

遭爆不爽查理三世、拒出席加冕典禮 梅根發聲了
想家了？英媒爆哈利為出席父王加冕 試圖狂call查理三世

想家了？英媒爆哈利為出席父王加冕 試圖狂call查理三世

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
在聯邦政府工作 哪個部門最棒？ 哪個部門最糟？

在聯邦政府工作 哪個部門最棒？ 哪個部門最糟？