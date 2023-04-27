改善與美關係？智庫：中國不抱希望 但樂見美國.歐盟疏離

中國國家主席習近平23日與烏克蘭總統澤倫斯基進行電話會談。(Getty Images)

中國國家主席習近平 與烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）電話會談，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來兩位領袖首次通話，學者認為這是歷史性的一刻，顯示雙方有意拓展關係，不過不宜過度期待中國在調停戰火扮演建設性角色。

烏克蘭漢學家協會董事長戈洛德（Vita Golod）接受德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時說，在中國駐法大使盧沙野質疑前蘇聯國家主權的爭議言論後，習近平藉與烏克蘭總統澤倫斯基通話，顯然想讓中國重新獲得尊重，挽回和平調停者的形象。

她認為，「這次通話是歷史性的一刻」，因為兩位領導人都有意拓展關係，會談不僅具象徵意義，習近平將派特使到烏克蘭等國進行「深入溝通」。

烏克蘭也宣布將派大使到中國，戈洛德解釋，過去北京的烏克蘭外交官無法與中國高層見面，新任大使將可向中方重要人士傳達烏克蘭的立場。

不過，德國知名東歐專家費克斯（Liana Fix）分析，由於中俄的共同目標是挑戰美國主宰的國際秩序，中國不願看到俄羅斯在烏克蘭打敗仗，認為就算停火也應顧及俄國的利益。

在智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）任職的費克斯認為，對中國在調停戰火扮演建設性角色不宜有過度期待，原因是中國對於改善對美關係已不抱希望，但有意拉攏歐洲，希望看到歐盟和美國疏離。

因此，她研判，「這次通話是演給歐洲看的地緣政治秀」。

德國對習近平和澤倫斯基通話表示歡迎。

一名政府發言人表示，中國身為安理會常任理事國，對結束俄羅斯違反國際法侵略烏克蘭的戰爭有特殊責任，「烏克蘭和中國最高領導人進行對話是正面的訊號」。