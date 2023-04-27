泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財

泰國警方逮捕涉嫌用氰化物毒死至少11人的莎拉拉(中)。(歐新社)

泰國 一名女子涉嫌用氰化物毒死至少11人被捕。警方調查，嫌犯利用和被害者出遊或是用餐時下毒，犯案動機可能和金錢有關。

泰媒報導，這名女子名叫莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn），她涉嫌利用氰化物毒死至少11人，她在25日被捕。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，莎拉拉會被逮捕是因為32歲的女子詩麗朋（Siriporn Khanwong）4月中旬到北標府（Saraburi）和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬因此報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物。

警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。

而最近兩起與莎拉拉相關的案件發生在佛統府（Nakhon Pathom），警方調查發現，從2020年起到今年4月，至少11人的死亡和莎拉拉有關。

莎拉拉會邀請這些人一起出遊或是一起用餐，然後再藉機用氰化物毒害這些人。警方認為，莎拉拉的犯案動機應該和金錢有關。

其中一名被害者卡妮卡（Kanika Tuladecharak）的家屬向警方表示，去年9月卡妮卡和莎拉拉一起出門，後來卡妮卡被發現昏倒在加油站 ，卡妮卡的一些貴重物品不見，家屬認為卡妮卡的死亡和莎拉拉有關。

泰國公視（Thai PBS）報導，有一名女子向警方表示，她去年9月得了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），莎拉拉拜訪她的時候給她藥丸，表示可以治COVID-19。這名女子吞下藥丸後，開車載著莎拉拉要一起前往附近的購物中心用餐，她在開車途中突然感到呼吸困難且手指僵硬，趕緊打了求救電話，隨後被救護車送到醫院，並順利得救。

後來這名女子看到了莎拉拉的新聞，想到自己去年的遭遇，覺得自己可能也是莎拉拉的目標之一，因此決定找上警察 把自己的故事告訴警方，而這名女子是目前唯一和這整起案件相關的生還者。