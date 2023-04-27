我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美空軍國民兵涉外洩機密文件 2上司遭停職

貴屋換廉屋 退休資金多十萬

泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財

中央社曼谷27日專電
泰國警方逮捕涉嫌用氰化物毒死至少11人的莎拉拉(中)。(歐新社)
泰國警方逮捕涉嫌用氰化物毒死至少11人的莎拉拉(中)。(歐新社)

泰國一名女子涉嫌用氰化物毒死至少11人被捕。警方調查，嫌犯利用和被害者出遊或是用餐時下毒，犯案動機可能和金錢有關。

泰媒報導，這名女子名叫莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn），她涉嫌利用氰化物毒死至少11人，她在25日被捕。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，莎拉拉會被逮捕是因為32歲的女子詩麗朋（Siriporn Khanwong）4月中旬到北標府（Saraburi）和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬因此報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物。

警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。

而最近兩起與莎拉拉相關的案件發生在佛統府（Nakhon Pathom），警方調查發現，從2020年起到今年4月，至少11人的死亡和莎拉拉有關。

莎拉拉會邀請這些人一起出遊或是一起用餐，然後再藉機用氰化物毒害這些人。警方認為，莎拉拉的犯案動機應該和金錢有關。

其中一名被害者卡妮卡（Kanika Tuladecharak）的家屬向警方表示，去年9月卡妮卡和莎拉拉一起出門，後來卡妮卡被發現昏倒在加油站，卡妮卡的一些貴重物品不見，家屬認為卡妮卡的死亡和莎拉拉有關。

泰國公視（Thai PBS）報導，有一名女子向警方表示，她去年9月得了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），莎拉拉拜訪她的時候給她藥丸，表示可以治COVID-19。這名女子吞下藥丸後，開車載著莎拉拉要一起前往附近的購物中心用餐，她在開車途中突然感到呼吸困難且手指僵硬，趕緊打了求救電話，隨後被救護車送到醫院，並順利得救。

後來這名女子看到了莎拉拉的新聞，想到自己去年的遭遇，覺得自己可能也是莎拉拉的目標之一，因此決定找上警察把自己的故事告訴警方，而這名女子是目前唯一和這整起案件相關的生還者。

泰國 警察 加油站

上一則

義媒記者和助手烏前線採訪 疑遭俄狙擊1死1傷

延伸閱讀

香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕

香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕
全國多地出現極端高溫 泰國當局建議民眾避免出門

全國多地出現極端高溫 泰國當局建議民眾避免出門
泰國觀光費政策暫緩 最晚9月起徵收

泰國觀光費政策暫緩 最晚9月起徵收
萌樣曾24小時直播 中國出借泰國貓熊林惠過世

萌樣曾24小時直播 中國出借泰國貓熊林惠過世

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我