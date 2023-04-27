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波蘭北部森林疑發現飛彈 彈體有前蘇聯通用文字

中央社華沙27日綜合外電報導
波蘭北部城市布倫堡（Bydgoszcz）附近發現的軍事飛行物殘骸進行調查。當地媒體報導，該軍事物體為帶有西里爾字母（Cyrillic）的飛彈。路透
波蘭北部城市布倫堡（Bydgoszcz）附近發現的軍事飛行物殘骸進行調查。當地媒體報導，該軍事物體為帶有西里爾字母（Cyrillic）的飛彈。路透

波蘭當局今天表示，將對在波蘭北部城市布倫堡（Bydgoszcz）附近發現的軍事飛行物殘骸進行調查。當地媒體報導，該軍事物體為帶有西里爾字母（Cyrillic）的飛彈。

西里爾字母在斯拉夫語族和前蘇聯疆域內的國家廣泛使用。

法新社報導，波蘭司法部長焦布羅（Zbigniew Ziobro）在推特（Twitter）發文表示：「除了檢察官，軍事專家、警察、憲兵和波蘭軍事反情報局（SKW）代表都在現場。」

焦布羅指出，該軍事飛行物落在距「布倫堡十幾公里外」的森林中。該地點與俄羅斯和烏克蘭邊界距離遙遠。

波蘭國防部在另一篇推特發文中表示，「這個情況不會威脅札莫希奇（Zamosc）居民的安全」。札莫希奇是一座鄰近村莊。

當地檢方在一份聲明中指出，「現場沒有爆炸的跡象，也沒有任何爆裂物」，並補充他們正調查各種可能。

根據當地媒體，該物體在本週稍早被發現，據傳是一枚空對地飛彈。

波蘭電台RMF FM在推特發文表示這個物體「有數公尺長，並直插進地裡...彈體內部是空的...彈頭也不見了」。

電台說，這個物體上刻有西里爾文字；不過電台引述的一位軍事專家回顧，波蘭本身的軍隊就擁有許多從蘇聯時期留下來的武器。

波蘭特種部隊「行動應變及機動組」（GROM）前指揮官波爾科（Roman Polko）表示，「這不一定是從俄羅斯或飽受戰火摧殘的烏克蘭戰線飛來」，他指出，這個物體有可能是來自「為烏克蘭人或波蘭飛行員」所舉行的軍事演習。

波蘭北部城市布倫堡（Bydgoszcz）附近發現的軍事飛行物殘骸進行調查。當地媒...
波蘭北部城市布倫堡（Bydgoszcz）附近發現的軍事飛行物殘骸進行調查。當地媒體報導，該軍事物體為帶有西里爾字母（Cyrillic）的飛彈。路透

烏克蘭 推特 字母

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