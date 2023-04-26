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與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

中央社基輔／莫斯科26日綜合外電報導
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基今天與中國國家主席習近平通話後，任命新的駐中國大使。俄羅斯則指控基輔堅拒和平倡議，破壞任何嘗試尋求和平的努力。

根據烏克蘭總統府網站發布的命令，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）任命曾任戰略產業部長的李亞比金（Pavel Ryabikin）出使北京。烏克蘭駐中國大使一職自2021年2月懸缺至今。

澤倫斯基今天與習近平通話，為俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首見。俄羅斯外交部對此表示：「烏克蘭當局和他們的西方保姆已經展現出搞砸任何和平倡議的能力。」

莫斯科強調，「中方準備好致力確立協商進程」。

北京為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案，內容包含對話和尊重所有國家的領土主權。

俄羅斯外交部指出，從中國先前公布的文件可「看到和我們的作法存在廣泛一致性」。

莫斯科指控基輔拒絕「以尋求政治和外交解決為目標的任何明智倡議」、「最終同意談判的條件附帶提出顯然不切實際條件的最後通牒」。

烏克蘭曾表示，不會跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）談判，並強調俄羅斯撤軍才有可能換取和平。

與此同時，法國今天針對中烏兩國領導人通話表示，支持所有促成衝突結束的對話。

要求不具名的法國總統府官員表示，能夠對解決這場衝突作出貢獻的所有對話，法國「都予以鼓勵」。

這名官員強調，這是本月稍早「法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國期間傳達的訊息」。馬克宏當時因為與台灣有關的言論而激怒盟友。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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