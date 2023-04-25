波頓：美國應在南韓重新部署戰術核武

前白宮國安顧問波頓 （John Bolton）今天在首爾表示，美國應該在南韓 重新部署戰術核武，藉此向北韓 傳達明確訊息，同時平息南韓國內自行發展核武的呼聲。

路透報導，波頓作上述評論之際，南韓總統尹錫悅正在華府訪問，準備與拜登（Joe Biden）總統召開峰會，預期兩人將討論到如何加強對於美國「延伸嚇阻」（extended deterrence，美國對盟邦的核保護傘）戰略的信心。

北韓正加速改善運用核飛彈襲擊美國的能力，南韓的安全卻仰賴美國，使尹錫悅面臨質疑。尹錫悅所屬政黨若干高層人士已呼籲首爾啟動自身的核子計畫。

波頓表示，在南韓重新部署美國的戰術核武，將有助於消除南韓人的疑慮，同時對平壤當局傳達警告。

波頓在首爾「峨山政策研究院」主辦的論壇場邊告訴路透：「讓戰術核武回到（朝鮮）半島，將清楚證明我方嚇阻北韓的決定和決心。」

他說：「重新部署戰術核武，不妨礙南韓獲得自己的能力，但能給我們一些時間，思考我們是否真的想那樣做。」

美國曾於1958年在南韓部署戰術核武，並於1991年撤出，但承諾美國將盡全力來保衛亞洲重要盟邦。

尹錫悅在選戰期間說過，如有必要，他會要求美國在南韓重新部署核武，但去年5月就任總統後收回這項說法。他的國防部長李鍾燮去年11月表示，首爾不考慮這麼做。

尹錫悅上周接受路透訪問時說，發展核武會違反全球禁止核子擴散條約，但他正致力提升南韓在美國延伸嚇阻戰略中的角色。

波頓表示，南韓對於美國延伸嚇阻戰略的疑慮「完全合理」，但如果南韓選擇打造自己的武器，將有損全球禁止核子擴散制度，並引發區域核子競賽。

他說，首爾、華府與東京政府倒是可以研究一種三邊核子磋商機制，跟北大西洋公約組織（NATO）的「核計畫小組」（Nuclear Planning Group）類似，抑或是發起一個更大且可能納入台灣的「集體自衛」集團。

波頓表示：「南韓可以協助在東亞或是更大的印太地區，建立一個集體自衛架構。人們愈關注彼此的共同利益，不只是核子方面，還有抵抗中國與北韓等國家的威脅方面，我們大家就愈安全。」