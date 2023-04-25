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傳蕭茲邀李強6月訪問德國 或將是李強任總理後首次外訪

特派記者賴錦宏／北京即時報導
德國總理蕭茲(左)去年11月初曾訪北京，並與中國國家主席習近平會見。（美聯社）
德國總理蕭茲(左)去年11月初曾訪北京，並與中國國家主席習近平會見。（美聯社）

知情人士透露，為舒緩歐中緊張關係，德國總理蕭茲將邀請中國總理李強6月20日訪問柏林。這將是李強任總理後首次外訪。

據彭博星期二（4月25日）引述知情人士報導，在為任何改變台海現狀舉動劃定紅線的同時，蕭茲旨在爭取北京成為主要合作夥伴，共同應對和平與氣候改變等議題。

報導稱，在德國因過度依賴俄羅斯天然氣而掙扎求存之際，柏林立志減少在中國市場的足跡。雖然德國在某些方面視北京為對手，但蕭茲反對與德國的重要經貿夥伴和出口關鍵目的地的中國脫鉤。

蕭茲在出席上月於布魯塞爾舉行的歐洲聯盟議會後，被問及歐盟的對華立場時說：「我們反對脫鉤，支持去風險化」。　

蕭茲說：「世界各地的企業都在從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中得出正確的結論：需要保障供應鏈、銷售市場和直接投資，以確保能渡過艱難時刻。這一切正在發生，我估計將界定未來一二十年的發展。」

知情人士透露，德國和中國政府數個月來一直在籌劃雙邊會晤。

歐洲理事會主席米歇爾星期一（24日）在推特上發文稱，歐中政策將列入歐洲理事會6月會議議程。歐盟各成員國的外交部長將在歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的領導下，準備此議題的協商。

蕭茲 德國 歐盟

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