我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞幕後：梅鐸開除卡爾森 原因與製作人訴訟有關

新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙

馬克宏連任滿周年 國內年改被嗆爆、國際與盟邦離心

中央社巴黎24日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天連任總統滿一周年。Getty Images
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天連任總統滿一周年。Getty Images

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天連任總統滿一周年。過去一年中，馬克宏在國內遭到孤立，在國際上與盟邦疏遠，被狂敲平底鍋的抗議者嗆爆，仍在努力替他的第二任期尋找新方向。

法新社報導，儘管經過3個月的抗議與罷工後，馬克宏依舊通過了他寶貝的年金改革計畫，但他的形象因此重創，也令國民怒火中燒。

馬克宏在上周發表的全國演說中，承諾在放暑假之前提出一套新的議題。他表示：「我們有100天可以冷靜下來、團結一致，以雄心和行動來為法國服務。」

兩天後，馬克宏重新使出他在第一任期玩過的招數，選擇與憤怒選民面對面。一名幕僚說：「距離近到對方可以搧他一巴掌。」

馬克宏前往法國農村的兩次行程都被群眾報以噓聲和質疑聲。他每到一處，民眾就會依循古老的法國抗議傳統，拿著平底鍋瘋狂敲打。馬克宏迴避了某些抗議場合，但大多數時候承受了這些尷尬場面。

幕僚希望選民至少能欣賞馬克宏推出年金改革的勇氣，也希望這些羞辱馬克宏的行徑能夠宣洩民眾對於年改的部分怒氣。法國有高達2/3民眾反對年改。

馬克宏在阿爾薩斯地區（Alsace）東部村莊塞勒斯塔（Selestat）告訴一名婦女，強迫每個人延後兩年到64歲才能退休，「對任何人來說都不會愉快」。但「總統的職責不是被愛戴，或不被愛戴，而是嘗試為國家做到最好，並採取行動」。

如果馬克宏的目標是希望民眾不要計較年改的不愉快，顧問公司Odoxa-Backbone Consulting於20日公布的民調顯示，這個願望實現的機率渺茫。

根據民調，59%民眾認為馬克宏希望拋下年金議題、繼續前進是錯誤的；僅有22%受訪者被他17日電視轉播的演講說服。

馬克宏的整體支持率在歷史新低徘徊，僅有1/4選民對他持正面觀感，和2018年因為他的政策爆發「黃背心」暴力示威運動時類似。

4月5日的民調甚至顯示，如果重新選總統，極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）可以擊敗馬克宏。

一名執政黨議員最近匿名告訴法新社：「我們非常不受歡迎。總統非常、非常不受歡迎。許多人對他抱有敵意。我認為這種極度不穩定的狀況會持續到2027年。」

馬克宏去年4月成為20年來第一位成功連任的法國總統，但他在國外也沒有交到太多新朋友。

馬克宏早已因發言挑釁聞名，而他在4月8日結束訪問中國行程後又故態復萌。

馬克宏回程在專訪中說，歐洲要避免因台灣議題被捲入「不屬於我們」的衝突，強調歐洲戰略自主，不應成美國附庸。

這番言論令馬克宏與華府不同調，但美國同時正在支援烏克蘭大量軍備，這使得歐洲各國感到不自在，尤其是波羅的海國家和波蘭等東歐國家。

替馬克宏寫傳記的威克（Joseph de Weck）告訴法新社，「當美國根本正在挽救你們的時候」，提出歐洲自主理論，這絕對會引火上身。「馬克宏在策略和長期構想方面很厲害，但在戰術和溝通上通常很糟。」

威克認為，馬克宏不太可能再次提出任何重大國內政策改革。「抗議會停止，我蠻確定這點，但要重拾法國民眾的信心看來不太可能，未來幾年會出現許多政治停滯。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

馬克宏 民調 年金改革

上一則

盧沙野質疑前蘇聯國家主權 東歐3國召見中國代表

下一則

俄羅斯國營電視頻道RT喊話歡迎卡爾森加入

延伸閱讀

盧沙野稱前蘇聯國家無主權地位 馬克宏批評

盧沙野稱前蘇聯國家無主權地位 馬克宏批評
近80歐洲議員發表公開信 促法國驅逐中駐法大使盧沙野

近80歐洲議員發表公開信 促法國驅逐中駐法大使盧沙野
歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台

歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台
近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野