盧沙野質疑前蘇聯國家主權 東歐3國召見中國代表

中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)

中國駐法大使盧沙野 21日宣稱，根據國際法，蘇聯解體後出現的國家不具備主權國家地位。這番言論惹惱東歐國家，波羅的海三國今天召見中國代表，要求對方就上述言論提出解釋。

法新社報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，將要求中國外交官說明「中國對（蘇聯解體後成立的國家）獨立的立場是否已經改變，並且提醒他們，我們不是前蘇聯國家，而是曾遭蘇聯非法占領的國家」。

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）說，他正設法釐清「為何中國會對波羅的海國家抱持這種立場或提出這種評論」。

在盧森堡舉行的歐盟 外長會議上，薩克納表示，波羅的海三國毫無疑問皆是主權獨立國家，也是歐洲聯盟（European Union）和北約（NATO）成員國。

他說：「但我希望（中方）提供一個解釋。我們對那番言論並不滿意。」

盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，被主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭 時說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」；他還表示，「根據國際法，這些蘇聯解體後出現的國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。盧沙野此番言論隨即引發嘩然。

北京今天企圖平息爭議。中國外交部發言人毛寧表示，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，且是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一。

盧沙野的言論已引起波羅的海三國、烏克蘭嚴正抗議，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也在推特發文表示，盧沙野的言論「令人無法接受」，歐盟希望得到解釋。