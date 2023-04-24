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澳洲青少年借大麻奶油做馬芬蛋糕 曾祖母捲入大麻煩

中央社／雪梨24日綜合外電報導
此為大麻示意圖。(路透)
此為大麻示意圖。(路透)

一位澳洲曾祖母表示，在她允許一名青少年使用她的大麻奶油來製作馬芬蛋糕與學校朋友分享後，她感到「非常懊悔」。

法新社報導，根據法院文件，澳洲73歲婦女畢克頓（Pam Annette Bickerton）上週在阿得雷德地方法院（Adelaide Magistrates Court）參與判決前聽審，此前她已承認自己向孩子提供或給予管制藥品。

澳洲「廣訊報」（Adelaide Advertiser）報導，在4月19日的聽證會上，畢克頓表示，她為了改善睡眠障礙而備有加了大麻的奶油。

報導指出，法庭獲悉，這位未公布身分的青少年當時將曾祖母叫醒，並要求使用大麻奶油來製作一些馬芬蛋糕。

報導引述畢克頓的律師說法：「仍處於疲倦的狀態的她不幸地以『拿去吧，只要確保做完後打掃乾淨』回答。」

畢克頓表示，她感到「非常懊悔」。

地方法官韋金斯（Justin Wickens）指出，這名年長的被告人知道該名青少年會把馬芬蛋糕和朋友分享，這「有點令人擔憂」。

據報導引述，韋金斯說：「結果是，它（加入大麻奶油的馬芬蛋糕被拿）到了學校，這很不幸，但你的客戶（畢克頓）當時並未想到這一點。」

畢克頓定於5月4日再次出庭聆聽判決。

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