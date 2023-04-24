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大馬路上「賽馬車」嚇壞路人 印度10嫌被捕

中央社／新德里24日專電
印度NN24電視台影片顯示，至少兩輛馬車在大街上全速狂飆。（影片截圖）
印度NN24電視台影片顯示，至少兩輛馬車在大街上全速狂飆。（影片截圖）

印度首都德里街頭出現賽馬車場景，其中一輛馬車失控撞上路邊障礙物，嚇壞許多路人，德里警方已以虐待動物以及危害交通安全等罪名逮捕至少10人。

德里警方昨天下午接獲報案，有多人在德里舊城區一帶用馬車競速，警方立即派人前往設置路障，以免更多車輛進入。

印度NN24電視台影片顯示，至少兩輛馬車在大街上全速狂飆，一批機車騎士在旁歡呼及猛按喇叭，其中一輛馬車疑似為閃避一輛汽車而失控，撞上路邊障疑物，片中可聽到有人驚慌呼喊。

警方扣留4輛馬車、逮捕6名馬車伕以及4名為馬車開道的機車騎士。

這10人已被控告虐待動物、擾亂公共秩序以及危害交通安全等罪名。

一名印度民眾表示，賽馬車是印度北方省（Uttar Pradesh）一些地方的傳統習俗，通常會在印度曆的5月舉行，只是這次有人在交通繁忙的德里仿效，且未事先申請許可，才會上新聞。

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