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英國首測緊急警報系統 百萬支手機同步發聲響

中央社／倫敦22日綜合外電報導
英國將首次測試全新的緊急警報服務。(取材自推特＠Prime Video UK)
英國將首次測試全新的緊急警報服務。(取材自推特＠Prime Video UK)

英國預定明天將首次測試全新的緊急警報服務，數百萬支手機將在下午3時（格林威治時間下午2時）同步發出響亮的提示聲並伴隨著振動。

法新社報導，這項全國系統是以加拿大、日本、荷蘭和美國的類似計畫為藍本，旨在警告社會大眾附近出現危及性命的事件；但此舉也引發「保姆式政府」侵擾的批評聲浪。

測試時，英國民眾會接到訊息說：「這是緊急警報測試，這是英國政府最新服務項目，如果附近發生危及生命的緊急情況，便會向您發出警報。」

政府與緊急服務部門的立意是預防重災，利用系統向民眾發布諸如嚴重洪水和火災等的警報。

這個10秒的警報聲響，就算是手機處於靜音狀態也聽得到。這場測試預計將打斷娛樂和體育賽事，包括英格蘭足球超級聯賽（Premier League）。

因應明天的測試行動，世界司諾克錦標賽（World Snooker Championship）會在警報鈴響之前暫停比賽；而倫敦劇院協會（Society of London Theatre）則建議旗下會員要求台下觀眾關掉手機。

汽車駕駛人已接獲警告，不要在測試期間接手機。此外，不想收到警報的民眾可在自己的裝置中選擇退出。 

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