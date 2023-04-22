迎接世界地球日 全球氣候人士展開植樹清掃活動

世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士已行動起來。圖為一位民眾在麻州一個社區花園種花。(Getty Images)

世界地球日前夕，氣候變遷 倡議人士今天齊聚英國 國會外，呼籲對全球暖化採取行動。全球的志工則準備以植樹和清除垃圾，來紀念第54個世界地球日的到來。

今年的世界地球日是4月22日星期六。先前數周的極端天氣使得泰國氣溫飆至新高紀錄，印度被嚴酷熱浪侵襲，導致上周末一場頒獎典禮中至少有13人中暑死亡。

氣候科學家警告，全球平均氣溫在2023或2024年可能創下新高。

路透社報導，英國綠色和平組織（Greenpeace UK）共同執行董事哈密德（Areeba Hamid）今天在氣候變遷倡議人士於英國國會外遊行 時說，「氣候影響就發生在這裡」。部分遊行人士身穿綠色戲服與綠色褲子。

哈密德說，當她現在造訪家鄉印度德里，感覺就像是「把頭放進烤箱裡」，而2022年的倫敦熱浪就像是「一部反烏托邦電影」。「我們再也受不了」。

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）率領的倡議人士齊聚倫敦，配合世界地球日舉行4天「大行動」（The Big One）。

約有3萬人報名參加這場適合全家參與的集會遊行活動。「反抗滅絕」過去從事封路、潑灑油漆與打破窗戶等破壞行動，如今已改變策略。

全球舉辦各種活動替世界地球日暖場，羅馬和波士頓都有相關活動計畫，印度斯利那加（Srinagar）的達爾湖（Dal Lake）和佛羅里達州遭受颶風重創的卡拉維爾角（Cape Coral）也將有大型清掃活動。

在祕魯，巫師今天向「大地母親」帕查瑪瑪（Pachmama）獻祭。巫師們舉著黃色的花朵與搖鈴，圍繞著一個紙漿糊成的圓球行走，施行潔淨儀式。

美國總統拜登本周稍早與世界領袖舉行會議時矢言要增加預算，以協助開發中國家對抗氣候變遷，並遏止巴西亞馬遜雨林的森林砍伐。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯入侵烏克蘭、糧食短缺和美中關係緊張等危機影響，各國政府距離實現2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）透過停止使用化石燃料來抑制氣候暖化的承諾仍差得遠。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告指出，地球溫度正朝向在2030年到2035年之間，比工業化前高出攝氏1.5度以上的方向前進。升溫1.5度為造成更具破壞影響的關鍵門檻。