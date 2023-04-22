我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

迎接世界地球日 全球氣候人士展開植樹清掃活動

中央社倫敦21日綜合外電報導
世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士已行動起來。圖為一位民眾在麻州一個社區花園種花。(Getty Images)
世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士已行動起來。圖為一位民眾在麻州一個社區花園種花。(Getty Images)

世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士今天齊聚英國國會外，呼籲對全球暖化採取行動。全球的志工則準備以植樹和清除垃圾，來紀念第54個世界地球日的到來。

今年的世界地球日是4月22日星期六。先前數周的極端天氣使得泰國氣溫飆至新高紀錄，印度被嚴酷熱浪侵襲，導致上周末一場頒獎典禮中至少有13人中暑死亡。

氣候科學家警告，全球平均氣溫在2023或2024年可能創下新高。

路透社報導，英國綠色和平組織（Greenpeace UK）共同執行董事哈密德（Areeba Hamid）今天在氣候變遷倡議人士於英國國會外遊行時說，「氣候影響就發生在這裡」。部分遊行人士身穿綠色戲服與綠色褲子。

哈密德說，當她現在造訪家鄉印度德里，感覺就像是「把頭放進烤箱裡」，而2022年的倫敦熱浪就像是「一部反烏托邦電影」。「我們再也受不了」。

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）率領的倡議人士齊聚倫敦，配合世界地球日舉行4天「大行動」（The Big One）。

約有3萬人報名參加這場適合全家參與的集會遊行活動。「反抗滅絕」過去從事封路、潑灑油漆與打破窗戶等破壞行動，如今已改變策略。

全球舉辦各種活動替世界地球日暖場，羅馬和波士頓都有相關活動計畫，印度斯利那加（Srinagar）的達爾湖（Dal Lake）和佛羅里達州遭受颶風重創的卡拉維爾角（Cape Coral）也將有大型清掃活動。

在祕魯，巫師今天向「大地母親」帕查瑪瑪（Pachmama）獻祭。巫師們舉著黃色的花朵與搖鈴，圍繞著一個紙漿糊成的圓球行走，施行潔淨儀式。

美國總統拜登本周稍早與世界領袖舉行會議時矢言要增加預算，以協助開發中國家對抗氣候變遷，並遏止巴西亞馬遜雨林的森林砍伐。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯入侵烏克蘭、糧食短缺和美中關係緊張等危機影響，各國政府距離實現2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）透過停止使用化石燃料來抑制氣候暖化的承諾仍差得遠。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告指出，地球溫度正朝向在2030年到2035年之間，比工業化前高出攝氏1.5度以上的方向前進。升溫1.5度為造成更具破壞影響的關鍵門檻。

IPCC表示，「為所有人確保一個宜居且永續未來的機會之窗正在迅速關閉」。「這10年做出的選擇與行動，將對現在和未來數千年產生影響」。

世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士今天齊聚英國國會外，呼籲對全球暖化採取行動。（路...
世界地球日前夕，氣候變遷倡議人士今天齊聚英國國會外，呼籲對全球暖化採取行動。（路透）

氣候變遷 遊行 英國

上一則

蘇丹內亂停火破局 世衛估已逾400死3500傷

下一則

報復措施來了 俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官

延伸閱讀

拜登10億金援綠色氣候基金

拜登10億金援綠色氣候基金
嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課

嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課
監督組織：內政部長哈蘭德恐因女兒工作涉利益衝突

監督組織：內政部長哈蘭德恐因女兒工作涉利益衝突
強制精神治療法案 或可改善遊民問題

強制精神治療法案 或可改善遊民問題

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街

世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街