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蘇丹內亂停火破局 世衛估已逾400死3500傷

中央社喀土穆22日綜合外電報導
根據世界衛生組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷。（路透）
根據世界衛生組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷。（路透）

根據世界衛生組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷，但實際傷亡人數可能更高，因為許多傷者無法到達醫院。

法新社報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的衝突已進入第2個星期六，過去幾天震撼城市的劇烈爆炸在晚間平息，但砲火又在今早再次響起，打破了短暫的停火局面。

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF） 在4月15日爆發衝突。政府軍由總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導，而與他反目的達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）則是「快速支援部隊」指揮官。

這對盟友在2021年聯手發動政變，但後來在權力鬥爭中分裂。

交戰雙方昨天宣布為開齋節「同意停火3天」，穆斯林在這個節日迎接齋戒月的結束。日前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）皆呼籲停火。

達加洛在一份聲明中表示，他已與古特瑞斯「討論當前的危機」，內容「聚焦於人道停火、安全通道和保護人道救援工作者」。

本周早前的宣布的2次24小時停火也一再被忽視。

布林肯 國務卿 聯合國

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