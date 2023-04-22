岸田遇襲一周 重回事發地謝漁民 維安全面升級

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港準備進行輔選演說。(路透)

日本 首相岸田文雄 今天重回上周遇襲的和歌山市，當面向當時奮勇制伏丟擲爆裂物犯嫌的漁民們致謝：「沒有各位的挺身而出，我今天不會站在這裡」。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港準備進行輔選演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離平安無事。警方當場逮捕24歲犯嫌木村隆二，並扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體。

事發當下數名當地漁民奮不顧身合力壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚，「漁港大叔」4月15日一度進入日本推特 流行趨勢榜。岸田當天已透過電話親自致謝。

日本富士新聞網報導，岸田今天在和歌山市一間飯店內與漁民們會面說，就在剛好一周前發生爆炸事件，「當時大家挺身而出不顧自身安全，合力制伏犯嫌」，除了再度為帶來困擾及擔憂表達歉意的同時，也要深深地感謝協助。

他說，如果稍有差錯，就可能讓許多人被置於受傷等身處險境的狀況，「我對大家的勇氣和行動力，由衷地表示感謝」。

岸田重返和歌山，維安不敢大意，金屬探測器上陣，手提袋也要接受檢查，警犬也四處巡邏，現場約2500人聚集。有民眾表示，從沒看過這麼嚴的安全檢查。

岸田抵達前兩小時，當地警方已開始架設圍籬，確定岸田所站的候選人宣傳車跟民眾保持至少15公尺的距離。