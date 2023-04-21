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岸田文雄靖國神社供奉祭品 中國反對韓國遺憾

中央社東京21日專電
為期兩天的靖國神社春祭今天開始舉行，岸田託人奉納真榊盆栽的祭品，並附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌。美聯社
為期兩天的靖國神社春祭今天開始舉行，岸田託人奉納真榊盆栽的祭品，並附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌。美聯社

日本靖國神社今、明兩天舉行春祭，日本首相岸田文雄託人奉納祭品。對此，中國外交部發言人汪文斌在記者會上說：「中方斷然反對」。韓國外交部發言人表示深感失望及遺憾。

日本放送協會（NHK）報導，為期兩天的靖國神社春祭今天開始舉行，岸田託人奉納真榊盆栽的祭品，並附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌。

知情人士表示，岸田在2021年10月就任首相前未曾向靖神國社供奉真榊，但就任首相後，靖國神社每年春祭及秋祭，他沿襲前首相安倍晉三、菅義偉的作法供奉真榊。岸田不打算在靖國神社春祭期間前往參拜。

厚生勞動大臣加藤勝信今天也供奉真榊。閣僚當中，經濟安保大臣高市早苗前往靖國神社參拜，並以私費奉納祭祀費（日文稱玉串料）。

由執政黨自民黨、日本維新會等跨黨派國會議員所組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」的成員87人一同前往靖國神社參拜。

針對岸田向靖國神社供奉供祭品一事，中國外交部發言人汪文斌在記者會上說：「中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出交涉。」

他強調，中方敦促日方切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

他批判說，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵。

韓國外交部發表發言人的評論指出，對於美化過去的戰爭、合祀戰犯的靖國神社，日本有責任的領導人再度供奉祭品，再三參拜一事，韓方深感失望、遺憾。

日本政府發言人、官房長官松野博一在例行記者會上表示，就他所了解，首相是以私人的立場供奉祭品，此事並非政府需說明的。他說，日本秉持與中國、韓國等各鄰國加強關係的方針仍然不變。

靖國神社 日本 岸田文雄

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