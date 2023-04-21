聖嬰現象將回歸 2023恐破全球高溫紀錄

科學家指出，地球可能會在2023年或2024年突破全球最高溫紀錄。圖為去年7月30日在北加州發生的麥金尼山火。美聯社

氣候科學家指出，由於氣候變遷 和預計聖嬰現象（El Nino）將回歸，地球可能會在2023年或2024年突破全球平均溫度的最高紀錄。

路透報導，氣候模型顯示，歷經持續3年的反聖嬰現象（La Nina）後，世界將迎來聖嬰現象。反聖嬰現象發生時通常會使全球溫度降低，而聖嬰現象反之。

在聖嬰現象期間，沿著赤道吹拂的東風速度減弱，溫暖的海水流向東太平洋，使得海洋表面溫度升高。

歐洲聯盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）表示：「聖嬰現象通常與全球破紀錄的高溫 有關。目前還不知道這會在2023年或2024年發生，而我認為會發生的可能性高。」

布諾坦普說，氣候模型顯示，聖嬰現象將在北半球夏末發生，並有可能在年底前發展出強聖嬰現象。

2016年是有紀錄以來最熱的一年，這正好是強聖嬰現象發生的年份。而即便在沒有這個現象的年份，氣候變遷也助長了極端氣溫的出現。

過去8年也是有紀錄以來全球最熱的8年，反映出溫室氣體排放而導致的長期升溫趨勢。

倫敦帝國學院葛拉漢氣候變遷研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）高階講師奧托（Friederike Otto）表示，聖嬰現象引發的高溫可能會使各國正面臨的氣候變遷影響惡化，其中包括劇烈熱浪 、乾旱和野火。

奧托說：「若聖嬰現象真的發生，2023可能會超越2016年成為最熱的一年，尤其在人類持續燃燒化石燃料，導致地球變暖的狀況下。」

歐洲聯盟哥白尼氣候變化服務的科學家今天發表了一份報告，評估去年全球經歷的極端氣候事件。2022年是有紀錄以來第5熱的年份。