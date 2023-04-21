英國副首相被控職場霸凌請辭 英相接受辭呈

被爆出職場霸凌的副首相拉布已經引咎辭職。（美聯社）

英國 副首相拉布（Dominic Raab）日前遭指控霸凌 同事，他在獨立調查結果出爐的24小時內即宣布請辭，成為最新一位因醜聞下台的蘇納克內閣成員。英相蘇納克已接受拉布辭呈。

綜合法新社與路透報導，拉布同時辭去司法大臣職務。他在辭職信中表示，他自認「有責任接受調查結果」，但也強調報告「駁回其他指控，只有兩項指控對我不利」。

過去6個月來，已有3名部長級官員因個人行為離開內閣，這不僅損害蘇納克（Rishi Sunak）為重振保守黨所做的努力，同時也令他非常難堪。蘇納克去年10月入主唐寧街時，曾承諾要打造一個誠信的政府。

拉布請辭的時間點距離英國舉辦地方選舉僅剩下兩週，蘇納克所領導的保守黨被預測將在選舉中遭遇挫敗。

經歷前首相強生（Boris Johnson）醜聞纏身、前首相特拉斯 （Liz Truss）因推出充滿爭議的經濟政策而在上任兩個月內旋風式下台後，最新這起事件對改善大眾對蘇納克政府的印象毫無幫助。

長達數月的調查中，聽取了來自3個不同部門的多名政府官員對拉布霸凌行為的指控。

政府官員對拉布的職場霸凌提出正式投訴後，拉布去年11月要求展開調查。他說他感到「有責任」接受調查的結果，但也堅決捍衛自己的行為。

他表示，這份報告已確認他在過去4年半期間，從未咒罵、大吼或對任何人進行人身恐嚇，並駁回除其中兩項以外的所有指控。

拉布在辭職信中對首相表示，這起事件會「讓那些在政府中推動變革的人產生寒蟬效應，最終將影響英國國民」。

英國廣播公司（BBC）報導，獨立調查報告指出，拉布擔任司法大臣期間，曾有多次與政策官員會晤時，表現出「具有威嚇性的行為，以超過必要性或適當性的態度，提出批判性的反饋，並針對完成的工作提出不具建設性的批評發言（無論他的批評實際上是否合理），令人感覺受辱」。