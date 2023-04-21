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尹錫悅提台海遭批評 韓外交部：盼中方謹言慎行

中央社／首爾21日專電
南韓總統尹錫悅。（美聯社）
南韓總統尹錫悅。（美聯社）

南韓總統尹錫悅日前受訪稱台海問題為全球性議題，中國外交部對此強硬稱「不容置喙」，被韓方批評無禮後，中國外交部長秦剛今天又影射「玩火者必自焚」，南韓外交部對此回應立場不變，「希望中方謹言慎行」。

秦剛今天出席活動時提到，「在台灣問題上玩火者必自焚」，被南韓輿論解讀為針對尹錫悅日前受訪發言，南韓外交部稍早對此重申，尹錫悅反對以武力改變台海現狀的發言符合國際社會的普遍原則，但中國外交部卻對此做出可視為嚴重外交失禮的發言，「我國政府無法容忍這種行為」。

南韓外交部表示，南韓政府尊重一中原則的立場不變，「中方不應扭曲問題本質」；並表示南韓政府希望在維持國格、禮節前提的相互尊重、互惠的立場推動雙邊合作，「希望中方也相應地謹言慎行」。

尹錫悅日前接受路透專訪時表示，台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題；中國外交部20日在例行記者會上主張兩岸問題屬國家內政，不容他人置喙。

南韓外交部罕見對此立即做出回應，認為中國外交部對他國元首發言的反應「是嚴重外交失禮」，令人質疑中國國格，同時召見中國駐韓大使邢海明表達強烈抗議。但秦剛今天出席活動演講時提及台海問題，強調「在台灣問題上玩火者必自焚」，這番言論中雖未提及南韓或尹錫悅，韓媒仍將此解讀為針對尹錫悅的發言。

南韓 秦剛 兩韓

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