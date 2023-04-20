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在韓中國僑領 疑設立祕密警察站

中央社台北20日電
王海軍經營的東方明珠餐廳，被指是中國在韓設立的祕密警察站。(擷自Google Maps)
王海軍經營的東方明珠餐廳，被指是中國在韓設立的祕密警察站。(擷自Google Maps)

中國在韓國的知名僑領王海軍，今天因為涉嫌違法經營，被韓國警方移交至首爾東部地方檢察廳。王海軍經營的東方明珠餐廳，此前被人權組織指為中國在韓設立的祕密警察站，遭韓方調查。

王海軍是中國在韓僑民協會總會會長，還身兼首爾華助中心（OCSC）主任，後者地點就設在他的東方明珠餐廳。

據韓聯社報導，首爾松坡警署3月底以涉嫌違反「食品衛生法」（未取得營業許可）、違反「戶外廣告物法」為由將中餐館「東方明珠」的實控人王海軍和代表A某移交至首爾東部地方檢察廳。

兩人涉嫌2021年12月在營業執照過期的情況下繼續經營該餐廳。去年12月，該餐廳被懷疑是中國在韓所設祕密警察站，餐廳方面當時為澄清嫌疑在外牆擅自安裝大型電子螢幕。松坡區廳今年2月向警方舉報。

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月指控中國在全球各地設立祕密警察站，此後並指首爾華助中心與祕密警察站有著緊密關係。有觀點懷疑，東方明珠或監視反中人士並將其遣送回國。韓媒大幅報導此事並提出輪番質疑。

據報導，王海軍去年12月31日舉行記者會稱，餐廳是個正常的營業場所，首爾華助中心只幫助因疾病等突發情況在韓受困或死亡的中國同胞回國。

韓國國家情報院1月5日表示，院方已經掌握詳情，但不宜透露具體內容。目前反間諜部門正從法律角度分析有關人員和組織的活動是否抵觸有關外交、領事關係的國際公約，以及韓國「出入境管理法」相關規定。

據報導，對於王海軍舉行記者會釋疑一事，國情院稱，他的解釋「在很大程度上不符事實」。

中國駐韓大使邢海明2月1日在旅韓僑界新春座談會上發表講話時表示，希望韓方秉公執法，還被部分媒體謠稱為祕密警察站的王海軍一個清白。

邢海明表示，王海軍的東方明珠餐廳被一些韓國媒體汙稱為祕密警察站，也受了不少委屈，餐廳也受到損失，在此謹表慰問。

據報導，這是邢海明首次對祕密警察站相關質疑闡明立場。

中國駐韓大使館發言人去年12月26日稱，近日韓國個別媒體繼炒作所謂海外警察站後，又聲稱中國透過「美人計」等方式對韓進行滲透，干涉韓國內政，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使。有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。

這名發言人並稱，個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍，使館對此表示強烈不滿和堅決反對。相信廣大韓國國民能夠明辨是非。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

警察 大使館 間諜

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