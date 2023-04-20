南韓Airbnb房東不願退租 中國房客千元水電氣單報復

監控攝像頭記錄下一對房客進入他們預訂的房子。(截取自SBS影片)

據南華早報，一對中國情侶到南韓 遊玩的時候，在Airbnb平台上預訂入住首爾一棟單獨的房屋25天，後來覺得位置沒那麼方便想要退租，遭到了房東 的拒絕。這對情侶入住後，竟然不關燃氣不關水龍頭25天，讓房東收到近千元的天價帳單，之後便再也找不到人。

根據報導，這對中國房客在下訂單的時候其實已經付完全款，但是後來覺得房屋位置離遊玩景點有點遠，不太方便出行，就問房東是否能夠取消訂單，但遭到房東的拒絕。

一個南韓房東對於中國房客給自己留下的添加水電氣帳單感到不滿。圖為房東的房子內部。(截取自SBS影片)

入住之後，這對情侶仍然對房東的行為感到氣憤，決定將屋內所有的水龍頭、燈、電器都打開，並且在南韓遊玩期間大概每3-4天會專門回來屋子一次，一共進入了5次，每次停留時間不超過5分鐘。房東本來對這一切毫不知情，直到燃氣公司打來詢問，為何過去一個月的燃氣用量大幅度提升，房東才起了疑心。租給情侶這個月，整棟房子的燃氣支出約730美金，電費支出約116美金，用水高達120公噸(約3.1萬加侖)。

房東表示，除了付水電氣帳單，這對租客 還帶來了大概728美金的開銷，讓房東一個月的支出總共達到1570美金。

房客入住期間，房東家裡的水龍頭就這樣被一直開著25天。(截取自SBS影片)

事後，房東試圖聯繫Airbnb的客服求償，但被告知公司對於房東房客之間的糾紛不承擔責任；房東本人也沒有辦法聯絡到已經離開南韓的這對房客，帳單只好自己默默吞下。

（影音來源：SBS YouTube）