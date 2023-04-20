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歐洲暖化幾達全球均速兩倍 夏季乾旱風險升高

中央社巴黎20日綜合外電報導

歐洲聯盟氣候監測機構今天指出，歐洲去年出現有紀錄以來最炎熱夏天，嚴重乾旱融化冰川。由於歐陸正以幾乎是全球平均兩倍的速度在暖化，這種現象恐將重演。

法新社報導，歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）在年度報告中指出，2/3歐洲河川水位低於平均水位，而且阿爾卑斯冰川（Alpine glaciers）消失了5立方公里的冰層。

人為排放導致地球變暖，歐洲過去5年較工業化時代前溫度上升攝氏2.2度，約達全球平均增速的兩倍。

哥白尼氣候變化服務表示，2022年是歐洲自從1950年代有可比較紀錄以來第2熱的一年，也是最熱的夏天。該機構利用衛星和陸基及海基儀器來監測諸多氣候指標。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）表示，對2023年的預測仍不確定，但「隨著大氣中溫室氣體濃度升高，出現更溫暖年份的可能性會繼續增加」。

她提到，由於南歐土壤仍「極其乾燥」，「除非春季降雨顯著」，否則今年將會感受到衝擊。

勃吉斯說：「不幸的是，對生長期的影響恐怕已經發生。由於乾燥的冬季和春季，今年的作物產量很有可能會減少。」

冰川 暖化

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