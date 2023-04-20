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查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

世界新聞網／即時報導
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

英國國王查理三世加冕典禮將於5月6日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，白金漢宮也慢慢釋出典禮的相關細節，其中，2000名受邀觀禮的貴賓，每人都將收到一張客製化邀請函，邀請函上面的姓名是由書法家一筆一畫書寫完成。

查理三世的加冕典禮與1953年伊麗莎白女王的典禮相較，規模縮小許多，一定程度反映了現代社會和生活成本危機；不過，王室在許多細節與體面上仍不能妥協，例如代表國王的邀請函。

邀請函由兩名為王室服務超過15年的書法家負責執筆，使用傳統的斜體蘸水筆和定制的混合墨水進行手寫。

其中一名書法家珍妮·科利爾（Jenny Collier）說，她將書寫的過程視為一種「冥想」，需要非常冷靜，才能保持穩定的手感；此外，所有名字都經過慎重仔細的檢查。

她說，她使用的是手工特別調製、被稱為「新皇家藍」的藍色墨水，其中混合了高級的水粉顏料以及深色顏料。

邀請函以回收紙製作，搭配金箔裝飾，卡片上繪有豐富多彩的野花和野生動物，並以綠葉人面雕飾（Green Man）為中心，象徵慶祝新國王的開始。

英國國王查理三世加冕典禮的邀請函。(Getty Images)
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函。(Getty Images)

書法 查理三世 皇家

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