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印度在野領袖尋求暫緩執行有罪判決 遭法院駁回

中央社／阿默達巴德20日綜合外電報導
印度最具影響力反對勢力領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。（美聯社）
印度最具影響力反對勢力領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。（美聯社）

印度最具影響力反對勢力領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）上個月遭判誹謗罪名成立而失去國會議員資格。他提起暫緩執行的聲請今天遭到法院駁回。

法新社報導，52歲的拉胡爾．甘地因為2019年被認為羞辱總理莫迪（Narendra Modi）和姓莫迪人士的一番言論，遭判兩年徒刑。他尋求於明年大選之前推翻判決。

外界普遍認為莫迪政府運用誹謗法打壓異議人士，讓他們噤聲。

在莫迪老家西印古茶拉底省（Gujarat）進行訴訟的本案也是莫迪近年來對主要政敵和在野國大黨（Congress Party）最重要成員拉胡爾提告的數起案件之一。

國大黨成員德賽（Naishadh Desai）告訴記者，今天開庭時，法官駁回拉胡爾暫緩執行請求。德賽表示，拉胡爾將就本案向古茶拉底省高等法院（Gujarat High Court）提起上訴。

拉胡爾在國會和其他場合中一再針對莫迪和印度大亨阿達尼（Gautam Adani）的關係做文章。評論認為，這導致他遭判誹謗罪名成立。

同樣出身古茶拉底省的莫迪和阿達尼數十年來過從甚密。不過在遭美國投資公司指控「明目張膽」進行企業詐欺後，阿達尼的商業王國今年遭外界拿放大鏡檢視。阿達尼否認相關指控。

目前獲得交保的拉胡爾是曾經主宰印度政壇、現在失去影響力的國大黨中最具影響力人物。

拉胡爾是尼赫魯－甘地家族（Nehru-Gandhi family）傳人。印度於1947年獨立後，他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）成為首任總理，後來交棒給拉胡爾的祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），再由拉胡爾的父親拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共統治印度38年。

但是莫迪的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）及其對印度教徒主流人口提出的民族主義訴求，讓這位印度最著名政治王朝的傳人陷入艱困挑戰。

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