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尹錫悅將對美國事訪問 與拜登會商因應北韓威脅

中央社／首爾20日綜合外電報導
尹錫悅（左）下周將與拜登總統舉行高峰會。（美聯社）
尹錫悅（左）下周將與拜登總統舉行高峰會。（美聯社）

南韓總統尹錫悅下周將對華府進行國事訪問，與拜登總統舉行高峰會。北韓正不斷擴充其核武及飛彈庫，韓美聯盟須設法因應這項挑戰。

路透報導，尹錫悅將於24日到29日訪美，為南韓領袖自2011年以來首次對美國事訪問，也正好紀念兩國結盟70周年。

尹錫悅和拜登可望商討嚇阻北韓的聯合應對計畫，以及打造更穩定供應鏈的夥伴關係，並且擴大在晶片、電池及其他高科技領域合作。

南韓國家安保室第一次長金泰孝在簡報會中表示：「這將進一步鞏固韓美共同防禦態勢，以更具體方式在兩國間開展延伸嚇阻，並且深化經濟安全合作。」

金泰孝說，尹錫悅26日將與拜登舉行峰會並且召開聯合記者會，27日將對國會發表演說，接著會前往波士頓，在哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）進行演說。

自由派南韓前總統文在寅曾試圖推動與北韓談判，但是自從保守派的尹錫悅去年5月上任後，朝鮮半島緊張局勢已然升高。

北韓加大力道投入武器研發，上周首度試射固態燃料洲際彈道飛彈，為一連串試射中最新一次。

北韓表示，他們需要武器來針對南韓和美國的「政權更迭」計畫進行自衛。南韓與美國否認有任何這類意圖。

南韓 北韓 拜登

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