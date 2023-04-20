中使館批布林肯搬弄南海是非 越南籲遵守國際法

布林肯日前造訪越南。（美聯社）

國務卿布林肯 日前造訪越南 時表態願意協助區域國家應對漁船遭他國脅迫行為，這番話引來中國大使館 批評。越南對此表示，盼有關各方在國際法基礎上，對南海議題做出貢獻。

布林肯（Antony Blinken）14日至16日到訪越南，在訪問期間表示，美國願幫助地區國家提高海域態勢感知能力，應對「其他國家」對地區漁船的脅迫行為。

布林肯這番話雖然沒有點名中國，但中國駐越南大使館15日晚間對此指控，「有關域外國家」基於冷戰思維和維霸本質，利用一切機會在地區搬弄是非、挑撥離間不得人心，注定以失敗告終。

越南外交部今天舉行例行記者會，副發言人段克越（Doan Khac Viet）面對中央社詢問時表示，維護南海安全、航行自由和相關法律，與亞太地區以及世界的和平穩定、合作繁榮發展密切相關。

越南希望有關各方在遵守包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法的基礎上，對南海議題做出負責任貢獻。

另一方面，中國一年一度的「禁漁令」即將到來，時間自5月1到8月16日，涵蓋範圍包括南海。

面對越南媒體詢問，段克越重申越方立場表示，所謂「禁漁令」侵犯越南對西沙群島的主權以及1982年聯合國海洋法公約中越南對相關海域和專屬經濟區（EEZ）的主權權利和管轄權。

段克越說，越南要求中國尊重越方對西沙群島的主權、越方對各海域的主權權利和管轄權，不要使局勢複雜化，為維護南海地區的和平與穩定作出貢獻。