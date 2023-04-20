中使館批布林肯搬弄南海是非 越南籲遵守國際法
國務卿布林肯日前造訪越南時表態願意協助區域國家應對漁船遭他國脅迫行為，這番話引來中國大使館批評。越南對此表示，盼有關各方在國際法基礎上，對南海議題做出貢獻。
布林肯（Antony Blinken）14日至16日到訪越南，在訪問期間表示，美國願幫助地區國家提高海域態勢感知能力，應對「其他國家」對地區漁船的脅迫行為。
布林肯這番話雖然沒有點名中國，但中國駐越南大使館15日晚間對此指控，「有關域外國家」基於冷戰思維和維霸本質，利用一切機會在地區搬弄是非、挑撥離間不得人心，注定以失敗告終。
越南外交部今天舉行例行記者會，副發言人段克越（Doan Khac Viet）面對中央社詢問時表示，維護南海安全、航行自由和相關法律，與亞太地區以及世界的和平穩定、合作繁榮發展密切相關。
越南希望有關各方在遵守包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法的基礎上，對南海議題做出負責任貢獻。
另一方面，中國一年一度的「禁漁令」即將到來，時間自5月1到8月16日，涵蓋範圍包括南海。
面對越南媒體詢問，段克越重申越方立場表示，所謂「禁漁令」侵犯越南對西沙群島的主權以及1982年聯合國海洋法公約中越南對相關海域和專屬經濟區（EEZ）的主權權利和管轄權。
段克越說，越南要求中國尊重越方對西沙群島的主權、越方對各海域的主權權利和管轄權，不要使局勢複雜化，為維護南海地區的和平與穩定作出貢獻。
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