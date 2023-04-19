我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

油價將漲 五方法省油錢

北約歡迎捷克新戰略文件納入因應中國威脅

中央社布魯塞爾19日專電
捷克總統帕維爾（左）今天與北約秘書長史托騰柏格（右）會談，議題包括中國。歐新社
捷克總統帕維爾（左）今天與北約秘書長史托騰柏格（右）會談，議題包括中國。歐新社

捷克總統帕維爾今天與北約秘書長史托騰柏格會談，議題包括中國。北約對捷克最新戰略文件納入中國威脅表示歡迎，帕維爾則說中國不只是戰略上的競爭者，也是挑戰。

3月就任捷克總統的帕維爾（Petr Pavel）今天拜訪北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部，在與史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後共同舉行記者會。

史托騰柏格表示：「我歡迎捷克對印太區域的新戰略。中國脅迫性的政策，對於在歐洲大西洋的我們具利害關係，就像我們在印太地區的夥伴們一樣。中國正挑戰我們的利益、安全和價值。」

他並強調中國與俄羅斯愈走愈近，拒絕譴責俄國對烏克蘭發動的非法戰爭，且與俄國反西方的宣傳唱和，「因此我們與盟友持續合作十分重要，包括與全球理念相近的夥伴一起捍衛價值和以規則為基礎的國際秩序」。

帕維爾則說：「中國對捷克而言，不只是戰略上的競爭者，也是戰略上的挑戰。」

捷克媒體日前報導，捷克國防部和外交部擬定的「安全戰略」和「國防戰略」兩份文件都將更新，明確示警恐怖主義、俄羅斯和中國等最大的威脅。

此舉呼應去年出爐的北約新戰略概念，其中首次將中國列為「對盟國利益、安全、價值觀的挑戰」。

帕維爾曾在2015至2018年擔任北約軍事委員會主席，今天的拜會也顯現「回娘家」氣氛。他同時表示，捷克將在明年實現國防支出達到國內生產毛額（GDP）2%的北約目標。

北約 俄羅斯 俄國

上一則

日本疫情緩增 專家：第9波規模可能大於第8波

延伸閱讀

普亭於白俄部署戰略核武 北約：中俄聯合聲明根本空談

普亭於白俄部署戰略核武 北約：中俄聯合聲明根本空談
北約因俄國而強大 74週年紀念日芬蘭正式入會

北約因俄國而強大 74週年紀念日芬蘭正式入會
加入北約前夕 芬蘭國會「右轉」 馬林選輸：但成績很好

加入北約前夕 芬蘭國會「右轉」 馬林選輸：但成績很好
芬蘭4日正式加盟北約 成第31個會員國

芬蘭4日正式加盟北約 成第31個會員國

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
巴西總統魯拉（右）13日下午前往華為上海研究所參觀 。（路透）

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

2023-04-13 17:55

超人氣

更多 >
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
快看世界／通往宇宙的一扇門？ 揭密阿拉斯加罕見異相

快看世界／通往宇宙的一扇門？ 揭密阿拉斯加罕見異相
中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳
白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪