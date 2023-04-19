尹錫悅受訪提改變援烏立場 俄前總統警告或提供武器給北韓

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。資料照片。路透

南韓 總統尹錫悅近日接受路透專訪時首度暗示，有可能改變目前不提供軍援給烏克蘭 的立場。俄羅斯 前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）19日警告，如果南韓開始提供軍事援助給烏克蘭，俄羅斯就可能提供先進武器給北韓。

韓聯社報導，尹錫悅告訴路透，如果烏克蘭出現平民遭大規模攻擊的情況，南韓對烏國的支持，可能擴大到人道和經濟援助以外的範圍，並指路透分析認為，南韓對烏克蘭只提供非軍事援助的立場時隔一年多出現了變化的徵兆。

塔斯社報導，梅德韋傑夫19日在自己的「紙飛機」（Telegram）頻道表示，「有渴望幫助我們敵人的新熱心分子出現了，南韓總統尹錫悅已經表示，他的國家原則上準備好向基輔政權供應武器」。

梅德韋傑夫提到，「直到最近，南韓人還曾強烈保證，完全排除了提供致命武器給基輔的任何可能性。我想知道，當這個國家的人民看到俄羅斯最新武器掌握在他們最近鄰國的手中，也就是我們的朝鮮民主主義人民共和國夥伴，他們會說些什麼？」

報導稱梅德韋傑夫描述了這種局勢，「如他們所說，一事對一事（quid pro quo）…」。

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