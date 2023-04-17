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巴拉圭大選在即 日經：決定台灣能否保有南美僅存外交盟友

編譯張君堯／即時報導
巴拉圭本月的總統大選中2位民調領先的候選人分別是來自執政黨的前財政部長潘尼亞（圖左）以及在野黨候選人艾里格里（圖右）。(Getty Images、路透)
巴拉圭本月的總統大選中2位民調領先的候選人分別是來自執政黨的前財政部長潘尼亞（圖左）以及在野黨候選人艾里格里（圖右）。(Getty Images、路透)

日經報導，巴拉圭本月的總統大選可能會決定台灣是否能順利保有其在南美洲僅存的外交盟友，儘管2國政府自1957年以來一直保持外交關係，但反對黨候選人表示他將重新審視2國關係且可能轉向中國。

報導指出，在現任巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的領導下，巴拉圭與台灣之間的關係保持積極，但阿布鐸將在5年任期結束後於今年8月卸任，2國關係的未來將取決於4月30日的投票

目前2位領先的候選人分別是來自執政黨「紅黨」（Colorado Party）的前財政部長潘尼亞（Santiago Pena）以及在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre），目前民調顯示雙方勢均力敵。

對於未來與台灣的關係，潘尼亞表示「巴拉圭與台灣的歷史關係將是個優先事項」，並曾在2月份對巴西媒體表示「建立在『民主原則和價值觀』基礎上的關係比通過與中國建立關係來增加出口的可能性要重要得多」。

艾里格里方面則表示「若勝選可能會斷絕與台灣的關係」，他在今年3月接受採訪時表示「我們需要考慮中國可以給我們的機會」，並認為雖然巴拉圭與台灣持有相同的價值觀，但與中國缺乏正式關係導致巴拉圭除了失去牛肉和大豆等產品的出口機會外，也失去中國公司的投資

目前只剩下13個國家與台灣維持正式外交關係，巴拉圭國土雖小但仍是其中第2大經濟體、僅次於瓜地馬拉，且作為台灣在南美洲唯一的邦交國在地理上具有重要意義。拉丁美洲和加勒比地區長期以來一直得到華盛頓當局和台灣的大力經濟支持，但隨著中國近年一直在該地區進行大規模投資，這促使許多國家重新考慮對台灣的支持。

投資 投票 民調

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