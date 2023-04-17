加拿大廣播公司「停用推特」不滿遭標記為政府資助媒體

加拿大廣播公司18日表示，加廣停用推特，因為推特為它們加上的「政府資助媒體」標籤。（取材自推惡）

以英、法語播送的加拿大 廣播公司（CBC）今天表示，加廣實際上正在停用推特 （Twitter），因為推特為它們加上的「政府資助媒體」標籤，已質疑了加廣新聞編輯工作的獨立性。

法新社報導，加廣繼美國全國公共電台（National Public Radio, NPR）遭標示為「政府資助媒體」後，也因同樣理由停用推特。英國廣播公司（BBC）的推特帳戶本來也有相同標籤，不過BBC成功申請將其變更為「公共資助」。

加廣在一份聲明中表示，推特在其帳戶加上「政府資助媒體」標籤，其標示方式與俄羅斯、中國等極權國家的主要媒體相同，「以加廣的例子而言，這個標籤不實且會導致誤解」。

雖然加廣是由公共資助，但加廣表示其編輯獨立性受到加拿大廣播法保護。

加廣表示：「推特可以成為我們記者與加拿大人交流的強大工具，但它以這種方式錯誤描述我們的獨立性，破壞了記者工作的正確性與專業意理。」

「因此，我們將暫停我們公司推特帳戶，以及所有CBC新聞相關帳戶的活動。」

加廣力勸加拿大人利用其他社群媒體關注它。

加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）曾公開表達對於加廣的蔑視，並募款以實現削減加廣資金的承諾。博勵治上週寫信給推特執行長馬斯克 （Elon Musk），希望馬斯克在加廣的推特帳戶加上「政府資助媒體」標籤。

博勵治說此舉是「為了透明度」，並指出2021-2022會計年度，加廣近2/3的資金來自聯邦政府。

加拿大自由黨籍的總理杜魯道（Justin Trudeau）今天抨擊競爭對手「攻擊這個加拿大機構，攻擊對許多加拿大人來說如此重要的文化與（它所生產的）在地內容」。

自馬斯克收購推特以來，推特放寬了網絡內容審核，讓許多因煽動仇恨或傳播錯誤訊息而被關閉的用戶得以回歸。馬斯克還將推特員工人數從7500人砍至不到2000人。

多年來，馬斯克一直蔑視新聞媒體，最近對於記者的電子郵件詢問，甚至還安裝了一個自動回覆的便便表情符號。

新聞機構一直在努力擺脫推特，不過推特仍是名人、政治人物與權威人士交流訊息的主要平台。