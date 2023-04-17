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俄羅斯反對派遭判25年 妻：凸顯普亭當局有多怕他

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
俄羅斯反對派人物卡拉姆扎被指控犯有叛國罪和詆毀俄羅斯軍隊。圖為17日俄羅斯莫斯科舉行的聽證會影片中，卡拉姆扎站在被告圍欄後。（Getty Images）
俄羅斯反對派人物卡拉姆扎被指控犯有叛國罪和詆毀俄羅斯軍隊。圖為17日俄羅斯莫斯科舉行的聽證會影片中，卡拉姆扎站在被告圍欄後。（Getty Images）

克里姆林宮批評人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）的妻子今天表示，俄羅斯法院重判卡拉姆扎25年徒刑，是對他工作表現的肯定，且凸顯了當局有多麼懼怕他。

路透報導，卡拉姆扎的妻子艾芙依妮亞（Evgenia Kara-Murza）在「華盛頓郵報」一場活動上談到卡拉姆扎批評莫斯科在烏克蘭發動所謂的「特殊軍事行動」後，遭國家檢察官以叛國和故意散布「不實訊息」及詆毀俄軍等罪名起訴，求處25年徒刑一事。

艾芙依妮亞在推特（Twitter）寫道：「1/4個世紀（的刑期）是對你這一年來的勇氣、堅定和誠實打了個『A+』。我為你感到無比驕傲，我的愛人，我會永遠支持你。」

她在網路直播活動中表示：「我明白這是對佛拉基米爾（卡拉姆扎）的高度肯定。日久見人心，他再次證明自己不會退縮，不會放棄他的戰鬥，不會背叛他的國家和他的理想，他會繼續戰鬥下去。」

她在卡拉姆扎的律師陪同下補充表示：「這類判刑也顯示出他們害怕他，而且對他的堅定、勇氣、了不起的勇敢恨之入骨。」

41歲的卡拉姆扎是3個孩子的父親和反對派政治人物，同時持有俄羅斯和英國護照，多年來公開反對總統普亭（Vladimir Putin），並遊說西方國家政府以據稱侵犯人權為由，對俄羅斯和個人實施制裁。

判決一出爐，卡拉姆扎的支持者和國際社會立即表達譴責，並呼籲當局釋放卡拉姆扎。

卡拉姆扎遭判25年監禁，創下俄羅斯反對派人物近年來遭判最長刑期。

莫斯科法院在一場閉門審判後認定卡拉姆扎犯下叛國罪、散布俄軍「不實」訊息，且與一個「不良組織」有關聯。

法新社記者表示，卡拉姆扎今天現身牢籠，身穿藍色牛仔褲、黑色T恤、灰色西裝外套，他對支持者露出微笑，並要他們寫信給在獄中的他。

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