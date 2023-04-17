南韓江南補習街誘喝毒飲料 主嫌半年前赴中策劃

南韓首爾江南區警方提供影像顯示，嫌犯將含有毒品的飲料分送給學生試呵。（取材自韓聯社官方YouTube頻道）

南韓首爾江南區補習街日前出現誘騙學生喝毒品 飲料，意圖藉此威脅詐取金錢的新型犯罪手法。警方調查，主嫌在去年10月便赴中國策劃犯案，主導犯行的「上游」組織可能在中國。

首爾警察廳今天發表最新調查結果，此案的25歲韓籍李姓主嫌去年向親友表示要出國，並於10月17日前往中國，警方研判李嫌當時在中國策劃此案，進行相關模擬操作，並聯繫負責製作毒品飲料的吉姓高中同學，以及其他犯罪同夥。

吉姓嫌犯供稱，他是受李嫌指使將冰毒混入牛奶製作毒品飲料，透過高速巴士或快遞等方式將產品送往首爾。分析結果顯示，這些毒品飲料中，每瓶都混入相當於3次吸食分量的冰毒，對從未吸食冰毒的學生而言可能造成急性中毒，引發精神紊亂、失憶與嚴重生理損傷。

據警方調查，李嫌共匯款給吉嫌數十萬韓元，警方正在確認兩人是否可能協議瓜分犯罪所得。

計畫用於撥打威脅電話的假造電話號碼，是由專門為韓國電話詐騙組織提供偽造電話服務的39歲金姓嫌犯提供，警方已在仁川逮捕金嫌，扣押6台筆記型電腦、96台USB數據機、368片手機usim卡。據調查，金嫌至少已涉及43件電話詐騙案，騙取金額達8.2億韓元（約62萬美元）。

負責在現場派發飲料的另一名20多歲金姓嫌犯過去也是電話詐騙集團 一員，負責回收贓款。至於其他4名透過社群 網路招募的工讀生，警方目前尚未確認他們是否知道派發飲料內含毒品。

這些工讀生3日下午收到快遞送來的毒品飲料後，當天傍晚至晚間9點在位於江南的大峙洞補習街以試飲活動名義向學生分發飲料，並以確認購買意願為由蒐集學生家長電話；隔天由其他同夥從中國撥打電話，以威脅要舉發學生吸食毒品的方式詐取金錢。

發送出的18瓶飲料中，目前已確認8瓶被喝過，包含一名學生家長在內共9人受害，4瓶由學生收下後未喝，剩下6瓶仍在追查中。

這種結合毒品及電話詐騙的新型犯罪是首次在韓國出現。警方分析，這次犯行並非為了增加毒品成癮者，而是因近期電話詐騙收益不如過去，犯罪組織才想出新型詐騙手法。

韓國警方懷疑主導整起犯罪的「上線」詐騙組織首腦位於中國境內，並已要求中方協助遣返推測為中間人的李嫌及另一名中國籍朴姓嫌犯。中籍朴嫌涉嫌協助寄送用於包裝毒品飲料的飲料瓶、箱子及促銷品至韓國。