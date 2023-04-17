我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這七樣東西 絕不要帶在錢包

涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會前主席等2人 控特工

南韓江南補習街誘喝毒飲料 主嫌半年前赴中策劃

中央社首爾17日專電
南韓首爾江南區警方提供影像顯示，嫌犯將含有毒品的飲料分送給學生試呵。（取材自韓聯社官方YouTube頻道）
南韓首爾江南區警方提供影像顯示，嫌犯將含有毒品的飲料分送給學生試呵。（取材自韓聯社官方YouTube頻道）

南韓首爾江南區補習街日前出現誘騙學生喝毒品飲料，意圖藉此威脅詐取金錢的新型犯罪手法。警方調查，主嫌在去年10月便赴中國策劃犯案，主導犯行的「上游」組織可能在中國。

首爾警察廳今天發表最新調查結果，此案的25歲韓籍李姓主嫌去年向親友表示要出國，並於10月17日前往中國，警方研判李嫌當時在中國策劃此案，進行相關模擬操作，並聯繫負責製作毒品飲料的吉姓高中同學，以及其他犯罪同夥。

吉姓嫌犯供稱，他是受李嫌指使將冰毒混入牛奶製作毒品飲料，透過高速巴士或快遞等方式將產品送往首爾。分析結果顯示，這些毒品飲料中，每瓶都混入相當於3次吸食分量的冰毒，對從未吸食冰毒的學生而言可能造成急性中毒，引發精神紊亂、失憶與嚴重生理損傷。

據警方調查，李嫌共匯款給吉嫌數十萬韓元，警方正在確認兩人是否可能協議瓜分犯罪所得。

計畫用於撥打威脅電話的假造電話號碼，是由專門為韓國電話詐騙組織提供偽造電話服務的39歲金姓嫌犯提供，警方已在仁川逮捕金嫌，扣押6台筆記型電腦、96台USB數據機、368片手機usim卡。據調查，金嫌至少已涉及43件電話詐騙案，騙取金額達8.2億韓元（約62萬美元）。

負責在現場派發飲料的另一名20多歲金姓嫌犯過去也是電話詐騙集團一員，負責回收贓款。至於其他4名透過社群網路招募的工讀生，警方目前尚未確認他們是否知道派發飲料內含毒品。

這些工讀生3日下午收到快遞送來的毒品飲料後，當天傍晚至晚間9點在位於江南的大峙洞補習街以試飲活動名義向學生分發飲料，並以確認購買意願為由蒐集學生家長電話；隔天由其他同夥從中國撥打電話，以威脅要舉發學生吸食毒品的方式詐取金錢。

發送出的18瓶飲料中，目前已確認8瓶被喝過，包含一名學生家長在內共9人受害，4瓶由學生收下後未喝，剩下6瓶仍在追查中。

這種結合毒品及電話詐騙的新型犯罪是首次在韓國出現。警方分析，這次犯行並非為了增加毒品成癮者，而是因近期電話詐騙收益不如過去，犯罪組織才想出新型詐騙手法。

韓國警方懷疑主導整起犯罪的「上線」詐騙組織首腦位於中國境內，並已要求中方協助遣返推測為中間人的李嫌及另一名中國籍朴姓嫌犯。中籍朴嫌涉嫌協助寄送用於包裝毒品飲料的飲料瓶、箱子及促銷品至韓國。

毒品 詐騙集團 社群

上一則

中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資

延伸閱讀

最愛買精品的不是中國 南韓去年爆買LV香奈兒30億美元

最愛買精品的不是中國 南韓去年爆買LV香奈兒30億美元
解決人口危機 韓將引進更多移工

解決人口危機 韓將引進更多移工
傳承正宗家鄉味 台灣香腸、鹹酥雞南韓飄香

傳承正宗家鄉味 台灣香腸、鹹酥雞南韓飄香
首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空
中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害