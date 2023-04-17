我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會前主席等2人 控特工

國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

印度發生迷信血案 夫婦造斷頭台自我獻祭

中央社新德里17日專電
示意圖。圖：Pixabay
示意圖。圖：Pixabay

印度今天發生駭人迷信自殺事件，一對夫婦以自製的斷頭台自我獻祭，留下2名未成年的子女。印度官方資料顯示，從2014年起，與迷信有關的命案已超過100件。

印度新聞信託社（PTI）今天報導，古茶拉底省（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）一對年紀不到40歲的夫婦今天被發現身首異處，頭顱掉進擺有鮮花的火壇，屋內有一座自製的斷頭台。

警方根據現場情況以及兩人留下的遺書，猜測這對夫婦當時正在進行一場宗教儀式，透過自我獻祭的方式取悅神明，案件可能發生在15日晚間至16日下午之間。

這對夫婦的親屬告訴警方，兩人去年用塑膠袋及其他物品搭建了一座小廟，每天都會虔誠祭拜；他們死後留下一對未成年子女。

印度之前也發生過多起疑似迷信或涉及邪教的命案。去年10月，印度南部克勒拉省（Kerala）一座偏遠村莊，一對有醫學背景的夫妻誘殺2名婦女獻祭，並把她們的肉煮來吃，認為可以招財。

同樣在去年10月，在印度首都德里，兩名男子吸毒後聲稱神明要他們抓一名男童來獻祭就可以發財，造成一名6歲男童遇害；2020年5月，東部奧里薩省（Odisha）一名廟祝在廟裡砍殺一名52歲男子，聲稱獻祭後可終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情

印度國家犯罪統計局（NCRB）資料顯示，類似案件從2014年算起，已超過100件。

印度 醫學 疫情

上一則

遭標記「政府資助」 紐西蘭國家廣播電台嗆離開推特

延伸閱讀

英相蘇納克妻子投資Infosys失利 帳面虧逾6000萬美元

英相蘇納克妻子投資Infosys失利 帳面虧逾6000萬美元
哪洲來美遊客最多？曾居冠亞軍的歐洲、亞洲名次下滑了

哪洲來美遊客最多？曾居冠亞軍的歐洲、亞洲名次下滑了
新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬

新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬
印度農民費時13年 親手打造「陸上鐵達尼號」房屋

印度農民費時13年 親手打造「陸上鐵達尼號」房屋

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空