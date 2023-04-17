印度發生迷信血案 夫婦造斷頭台自我獻祭

示意圖。圖：Pixabay

印度 今天發生駭人迷信自殺事件，一對夫婦以自製的斷頭台自我獻祭，留下2名未成年的子女。印度官方資料顯示，從2014年起，與迷信有關的命案已超過100件。

印度新聞信託社（PTI）今天報導，古茶拉底省（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）一對年紀不到40歲的夫婦今天被發現身首異處，頭顱掉進擺有鮮花的火壇，屋內有一座自製的斷頭台。

警方根據現場情況以及兩人留下的遺書，猜測這對夫婦當時正在進行一場宗教儀式，透過自我獻祭的方式取悅神明，案件可能發生在15日晚間至16日下午之間。

這對夫婦的親屬告訴警方，兩人去年用塑膠袋及其他物品搭建了一座小廟，每天都會虔誠祭拜；他們死後留下一對未成年子女。

印度之前也發生過多起疑似迷信或涉及邪教的命案。去年10月，印度南部克勒拉省（Kerala）一座偏遠村莊，一對有醫學 背景的夫妻誘殺2名婦女獻祭，並把她們的肉煮來吃，認為可以招財。

同樣在去年10月，在印度首都德里，兩名男子吸毒後聲稱神明要他們抓一名男童來獻祭就可以發財，造成一名6歲男童遇害；2020年5月，東部奧里薩省（Odisha）一名廟祝在廟裡砍殺一名52歲男子，聲稱獻祭後可終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 。

印度國家犯罪統計局（NCRB）資料顯示，類似案件從2014年算起，已超過100件。