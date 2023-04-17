遭標記「政府資助」 紐西蘭國家廣播電台嗆離開推特

社群媒體平台推特（Twitter）將紐西蘭國家廣播電台標記為「政府資助」後，紐西蘭國家廣播電台今天揚言要離開推特。(圖取材自Twitter)

社群媒體 平台推特 （Twitter）將紐西蘭國家廣播電台標記為「政府資助」後，紐西蘭國家廣播電台今天揚言要離開推特。

法新社報導，紐西蘭國家廣播電台（RNZ）內容長惠蘭（Megan Whelan）說，RNZ可能會加入美國「全國公共電台」（NPR）和「公共電視網」（PBS）的行列，這兩家機構都在上週退出推特以抗議遭到標記。

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惠蘭發推文表示：「我們的編輯獨立性不但受到法律保護，我們同樣大力捍衛它。」

公共廣播電台被推特的強制標記激怒，他們認為這將導致外界誤以為他們與專制政府控制的媒體一模一樣。

惠蘭說：「推特自己的政策將『政府資助的媒體』定義為政府『可能對編輯內容有不同程度的政府參與』─這不適用於紐西蘭國家廣播電台。」

她說，紐西蘭國家廣播電台正在考慮各種選項，「包括與推特會談，要求刪除或修改標記，或者像世界上其他公共媒體所做的那樣，離開推特這個平台」。

全國公共電台被推特標記為「國家附屬媒體」後，在12日成為第一家退出推特的廣播公司。全國公共電台稱推特「錯誤地暗示我們在編輯上不獨立，破壞我們的信譽」。