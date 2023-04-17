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英相蘇納克妻子投資Infosys失利 帳面虧逾6000萬美元

編譯林奇賢／綜合外電
英相蘇納克和他的妻子阿克莎塔（Akshata Murty）。歐新社
英相蘇納克和他的妻子阿克莎塔（Akshata Murty）。歐新社

印度軟體巨擘Infosys股價寫下三年來最大跌幅後，英國首相蘇納克妻子阿克莎塔（Akshata Murty）投資該公司的帳面損失達到4,900萬英鎊（6,100萬美元）左右。

彭博資訊報導，阿克莎塔持有Infosys 0.94%股權。該公司17日股價收跌9.7%，是2020年3月以來最大跌幅，原因是該公司在發布的財測勾勒出印度科技業的負面展望後，遭許多券商調降評級。

儘管這筆帳面損失的金額，僅是蘇納克家族財富的一小部分（阿克莎塔的股權價值仍超過4.5億英鎊），但這也凸顯英相和苦於生活成本危機的英國平民百姓之間，有著很大的鴻溝。

阿克莎塔的財富和私人花邊，一直是她丈夫從政生涯中反覆出現的話題。去年就被爆出她在英國擁有「非居籍」身分，所以一直沒繳海外收益的所得稅。她說如此安排是「完全合法」，但為老公的仕途著想，也開始為這些所得繳稅。

此外，英國議會行政監察專員格林伯格（Daniel Greenberg）開始調查蘇納克是否沒有申報關於他老婆在托育公司持有少數股權的相關利益。蘇納克辦公室的說法是，這些利益都有「透明地申報」，而蘇納克將會配合調查。

蘇納克上月申報的財務細節顯示，他過去三年在英國繳了超過100萬英鎊的稅，而他的股票和資本利得遠大於他從政的收入。

英國 股價 印度

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