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德外長：對中關係去風險化 台海降溫G7有共識

中央社柏林17日專電
德國外長貝爾伯克（左）與國務卿布林肯（右）在G7會談。路透
德國外長貝爾伯克（左）與國務卿布林肯（右）在G7會談。路透

德國外長貝爾伯克表示與中國交往有必要去風險化，不能重蹈過去對俄羅斯關係的錯誤，七大工業國對台海局勢降溫有共識。

剛結束中國和韓國行程、目前在日本參加七大工業國集團（G7）外長會議的貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，歐盟無意與中國脫鉤，不過有必要強化經濟安全，推動「去風險化」（De-Risking），這點韓國和G7成員國都認可。

貝爾伯克強調，與北京來往不能太天真，無視中國近年的變化，去年10月德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時因此關注中國的人權，提醒台海自由航行的重要性。

她接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時指出，歐洲過去與俄羅斯交往，以為貿易就足以作為戰略，結果在政治和經濟上付出高昂代價，這麼嚴重的錯誤不能再犯一次。

被問到台海局勢如果升級，德國、美國等G7成員國是否會援助台灣時，貝爾伯克表示不願回答假設性的問題，不過強調每天經過台海的貿易量占全球的一半，如果發生衝突全球都會受影響，關鍵是台海局勢有必要降溫，對此G7成員國有共識。

她表示，台海現狀不可單方面改變、更不用說用武力，呼籲美國和中國保持對話，國務卿布林肯（Antony Blinken）應儘快與中國外交部長秦剛會面。

G7 德國 北京

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