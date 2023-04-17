在海上漂流的4億古柯鹼 義大利史上最大毒品走私案

義大利警方打撈起海上漂流的古柯鹼。(美聯社)

義大利 警方今天宣布在西西里島東部海域發現一批總重近2公噸、市值逾4億歐元（約美金4.3億元）的古柯鹼包裹，這些包裹很可能是一艘貨船所丟包，正等待毒販打撈偷運上岸。

HIGH SEAS: Police in Italy found over 2 tons of cocaine with a market value of more than 400 million euros ($439 million) off the eastern coast of Sicily. Italy's Guardia di Finanza called it a "record" seizure. https://t.co/56HDGk601W pic.twitter.com/2SCfrZ2Yel — ABC News (@ABC) 2023年4月17日

綜合法新社與路透社報導，警方表示，這批毒品 是在西西里島東部海域截獲，近2公噸的古柯鹼分裝在70個包裹，這些防水包裹用漁網固定在一起。

義大利金融警察 （Guardia di Finanza）說，這是一起規模「創紀錄」的毒品案。

警方表示，這批包裹內含共約1600塊古柯鹼磚，還配備追蹤裝置。1架海軍偵察機發現它們。

警方透過聲明稱，這些包裹「可能被經常航行這段海岸線的1艘貨船丟包，等待毒販打撈上岸並運往內陸」。

儘管電影「教父」讓西西里島柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）黑幫深植人心 ，但義國主要黑手黨組織卻是「勇者」（Ndrangheta）犯罪集團。