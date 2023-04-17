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泰國潑水節交通事故受傷增 沒繫安全帶是主因

中央社／17日專電
一年一度的泰國潑水節（美聯社）
一年一度的泰國潑水節（美聯社）

俗稱潑水節的泰國新年宋干節連假即將結束，泰國公共衛生部統計，假期期間因為交通意外事故而受傷甚至住院的民眾都比去年同期增加，主因是沒繫安全帶、沒戴安全帽及酒駕。

今年的宋干節（Songkran）在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。今年宋干節剛好遇上週末，泰國政府因此決定13日到17日為連假，讓泰國民眾可以好好過個年。

不過宋干節連假也被泰國人稱為「危險7日」，因為假期5天加上前面2天共7天，泰國人會在此時返鄉或是駕車跨府旅行，因此交通事故比平日多。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，根據公衛部緊急任務中心統計，4月11到16日共有1萬7775人因為道路交通意外受傷，比去年同期增加了19.3%，其中有3814人因此住院治療，比去年同期增加了81%。

歐帕指出，對於受傷民眾人數增加感到憂心，多數民眾忽視基本的道路安全規則，因為道路交通意外受傷的主因是沒繫安全帶、沒戴安全帽以及酒駕。

不過今年的道路交通意外死亡事故比去年同期減少26.8%，共232起。

泰國皇家警察助理總長普拉楚（Prachuap Wongsuk）表示，4月11到15日警方逮捕違反交通規則共36萬2102人，其中主要是超速，占了將近4成；接著是無照駕駛、沒戴安全帽和酒駕。

泰國 警察 皇家

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