日媒剖岸田遇襲與安倍遇刺相似處 指恐未完全吸取教訓

日本首相岸田文雄。路透

日本 首相岸田文雄 15日親赴和歌山縣和歌山市「雜賀崎漁港」，替國會議員補選候選人助講時遭24歲男子木村隆二丟擲爆裂物，所幸並未受傷。日經中文網報導，儘管去年7月前首相安倍 晉三遇刺身亡後，日本加強政要維安，但此事再度突顯在聽眾聚集演講現場維安有難度。專家指出，日本政要維安體制顯然沒有徹底改善，可能沒有完全吸取安倍遇刺教訓。

日經中文網指出，岸田遇襲和安倍遇刺相似處在於，都在戶外演說時被當作目標，顯現的問題都是政要與聽眾間的距離拿捏。岸田遇襲事件中，木村當時被認為距離岸田約10公尺；而安倍遇刺事件中，被告山上徹也開的兩槍分別距離7公尺和5公尺。在這兩起事件，嫌犯都被允許在一定距離內接近，從而使攻擊重要人物成為可能。

此外，自民黨網站公布了岸田行程，一般人很容易知道他在戶外演講的行動路線。

日經中文網寫道，如果是在社區中心等室內場所進行演講，能在出入口檢查入場者隨身物品，但在的戶外場所很難進行檢查。儘管日本審查了警備體制，但重要人物遇襲風險仍存在。日本大學危機管理系教授福田充説：「顯然，重要人物維安體制沒有得到徹底改善。可能沒有完全吸取安倍槍擊事件的教訓。」

日本候選人重視與選民互動，常在街頭演講，不影響與選民互動與提高維安間產生兩難。福田說：「競選活動中，提前公布重要人物行蹤使他們很容易成為預謀犯罪的目標。為了減少政要受到攻擊的風險，如果不可能進行行李檢查時，有必要和聽眾間保持一定的距離。」