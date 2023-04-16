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法極右大老雷朋住院 疑輕度心臟病發作

中央社／巴黎15日綜合外電報導
法國極右派老將尚馬力‧雷朋(左)15日因「輕度心臟病發作」而送醫。他的女兒瑪蘅‧雷朋繼承他的衣缽成為現任極右派領袖。圖為尚馬力‧雷朋1993年走過他當時所屬政黨「民族陣線」的競選廣告。(路透資料照片)
法國極右派老將尚馬力‧雷朋(左)15日因「輕度心臟病發作」而送醫。他的女兒瑪蘅‧雷朋繼承他的衣缽成為現任極右派領袖。圖為尚馬力‧雷朋1993年走過他當時所屬政黨「民族陣線」的競選廣告。(路透資料照片)

根據親近消息來源指出，法國極右派老將尚馬力‧雷朋（Jean-Marie Le Pen）今天因「輕度心臟病發作」而送醫。

法新社報導，他的顧問聖阿弗里克（Lorrain de Saint Affrique）證實了「重點周刊」（Le Point）的報導，說94歲的尚馬力雷朋被送至巴黎地區一家公立醫院，「他的家人和朋友都很擔心，但心情平靜」。

聖阿弗里克同時表示，尚馬力‧雷朋是清醒的。

尚馬力‧雷朋為法國現任極右派領導人瑪蘅‧雷朋（Marine Le Pen）的父親，近年來健康多次出現問題，2022年2月時即因「輕微」中風住院。

尚馬力‧雷朋曾5次角逐法國總統大位，2002年挺進第2輪決選時震驚全國，但最後敗給席哈克（Jacques Chirac）。

尚馬力‧雷朋曾為傘兵，是民族陣線（National Front）的共同創辦人，他投入數十年時間激發社會對移民的怨恨。民族陣線後來更名為「國民聯盟」（National Rally）。

尚馬力‧雷朋從政半個多世紀，期間時運起起伏伏。他因種族主義遭人稱為「共和國的惡魔」，但他毫不掩飾自己的偏見，更誇口說，歐洲極右派的崛起顯示他的理念已經成為主流。

他的女兒瑪琳‧雷朋後來試圖整頓黨的形象，2015年更因為父親一席納粹大屠殺「只是一個歷史細節」的言論，而將父親逐出政黨。

此後，這個政黨在歐洲和法國政壇都取得重大進展。

即使到了晚年，隨著公開露面次數越來越少，尚馬力‧雷朋未曾對自己任何爭議性言論或觀點表示過悔意。 

心臟病 中風 納粹

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