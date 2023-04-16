日相岸田遇襲 警搜犯嫌住處扣押疑似火藥等物品

岸田文雄15日遇襲後，警方扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體。(美聯社)

日本 首相岸田文雄 昨天遇襲，警方今天凌晨前往24歲犯嫌位於兵庫縣川西市住處搜索，扣押10多箱資料及疑似火藥等物品。犯嫌面對警詢僅說等律師來再說，至今仍未具體供述。

日本放送協會（NHK）報導，家住兵庫縣川西市的24歲犯嫌木村隆二，4月15日上午11時30分左右在岸田準備於和歌山市雜賀崎漁港進行輔選演說前，涉嫌朝岸田丟擲一個銀色看似金屬製的圓筒狀爆裂物。

岸田事發後在維安人員保護下迅速撤離幸運躲過一劫，當地警方以涉犯「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪當場逮捕木村隆二，並在今天凌晨進入木村家中搜索。

搜索行動持續到今天上午9時過後，調查人員把10多個紙箱從室內搬進車內。參與調查的相關人士受訪透露，警方已從木村隆二住處起出並扣押疑似火藥的物品及電腦等，稍早也從木村身上找到駕照 及行動電話。