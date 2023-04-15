阻技術外流 德國擬將中資安世半導體從補助名單剔除

德國打算將中資安世半導體從政府的補助名單剔除。圖為安世半導體於英國威爾斯的據點。(路透資料照片)

德國 對中國立場轉趨強硬，繼重新審查中遠集團入股漢堡碼頭後，打算將中資安世半導體從政府的補助名單剔除。

德國「商報」（Handelsblatt）14日引述政府知情人士報導，為阻止技術外流，抑制中國在戰略物資晶片 的影響力，並預防中國入侵台灣時，將晶片當作施壓工具，德國打算將安世半導體（Nexperia）從政府的補助名單剔除。

德國原本在2021年12月將安世列入「歐洲共同利益重要計畫」（IPCEI）的補助名單，協助安世研發節能晶片，不過近來對中國觀感改變，對安世母公司聞泰科技（Wingtech Technology）與中國政府的關係感到不安。

安世前身是荷蘭恩智浦（NXP）旗下的一個部門，在德國漢堡擁有最大晶圓廠和1600名員工。

安世一名高層警告，將安世排除在補助名單外，對德國製造業的投資環境將是令人憂慮的訊號，給人不歡迎在地企業的印象，呼籲德國政府根據事實審查。

去年10月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京 前夕，德國政府批准中國遠洋運輸集團（Cosco）入股漢堡港的托勒奧特（Tollerort）碼頭，之前傳出將重新審查這筆交易，理由是漢堡港被列為國家的「關鍵基礎設施」。

中遠集團入股漢堡碼頭和安世半導體補助相繼生變，顯示德國出於國家安全考量對中資更加防備，對中國立場轉趨強硬。