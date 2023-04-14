美機密文件：俄特種部隊遭烏嚴重摧毀 恐耗10年重建

美國外流機密評估顯示，烏俄戰爭摧毀了俄羅斯的秘密特種部隊，莫斯科恐需數年才能重建這支武力。（歐新社）

華盛頓郵報獲取的美國外流機密評估顯示，烏俄戰爭摧毀了俄羅斯 的秘密特種部隊，莫斯科恐需數年才能重建這支武力。

根據報導，美國官員評估，俄羅斯指揮官過度依賴特種部隊，這支部隊已被列為前線步兵編制。

特種部隊人員接受俄國 軍方一系列最先進訓練，通常應獲指派執行各種隱密的高風險任務，像是逮捕烏克蘭 總統澤倫斯基的命令等。但美國情報調查結果和專家發現，莫斯科去年發動全面入侵烏克蘭時，渴望勢如破竹且懷疑傳統步兵單位作戰實力的俄國高階指揮官不顧傳統，命令精銳部隊如空降部隊、海軍陸戰隊和特種部隊直接投入戰役，未料俄國突擊隊勢力一開戰就迅速削弱，導致俄國使用秘密戰術部隊支持傳統作戰行動的能力嚴重受限。

根據文件，俄軍第22獨立特種部隊旅所在俄國南部基地前年11月和一年後的對比衛星影像，原本有五個獨立特種部隊旅，去年夏末對烏作戰行動後，僅有一個回到基地，其他遭受「重大損失」。

這些文件中沒有指出估計有多少特種部隊士兵在烏克蘭陣亡或受傷，但這些資料援引截獲的情報評估，第346旅幾乎全軍覆沒，「部署的900人中，只剩125人活躍」。

此外，返回基地者擁有的「虎式」戰術裝甲車也比部署前減少超過一半，第22獨立特種部隊旅及另外兩個特種部隊旅減員率估在90％至95％之間。文件稱，嚴重的人員和設備損失，「可以解釋為何沒有他們返回駐防地的明確情報跡象」。