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首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

聯合新聞網╱即時報導
示意圖／ingimage
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南韓首爾警方在江南區查獲一家娛樂場所，老闆通過收取每場10萬至30萬韓元（約76至230美元）的入場費，讓民眾選擇交換性伴侶大玩「多人運動」或在旁觀看，現場共有14男12女尋歡，粗估業者短短2個月進帳約3億韓元（約新台幣23萬美元）。

根據「韓國日報」報導，首爾中央地方檢察廳婦女兒童犯罪調查一部，3月21日依違反「衛生法」嫌疑，起訴首爾江南新沙洞一間俱樂部老闆，另2名員工因涉案程度較低而緩起訴。

他們涉嫌從去年4月起舉辦「多人運動趴」，每場收取10萬至30萬韓元的入場費，參加者可以選擇交換伴侶尋歡，或是選擇在旁觀看。涉案老闆透過社群網站高調宣傳性愛趴，每周都會有一個「特別日」和公布「特別行程」，入場費更依身分、人數而不同，例如「男女朋友10萬韓元、夫妻30萬韓元、3男1女20萬韓元」不等。

首爾警方循線偵查，去年6月時直擊「多人運動」現場，報導指出，昏暗的俱樂部內共有14男12女，有的正在尋歡、有的在一旁觀戰。警方還在現場查獲9張5萬韓元紙鈔、cosplay服裝等，據悉業者短短2個月賺取門票費約3億韓元。

首爾檢方去年10月開始偵辦，調查後發現，俱樂部老闆4年前在首爾龍山區也曾開設雜交趴俱樂部，當時雖然被查獲但沒有判罰，後來轉移陣地到江南區重起爐灶。

根據南韓刑法，以營利為目的仲介他人性交易可處3年以下有期徒刑，或1500萬韓元（約1萬美元）以下罰金。但專門研究性犯罪的李恩義（音譯）律師指出，依照南韓現行法律，恐怕難以開罰尋歡客「因為成年人是自願聚集的」。

南韓 社群網站

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