我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

川普再次現身紐約 接受2.5億元財務詐欺案質詢

北韓飛彈躲過雷達偵測 日經：日防禦網路遇重大挑戰

編譯張君堯／即時報導
日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。(Getty Images)
日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。(Getty Images)

日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。

日經報導，日本防衛省根據自衛隊雷達和其他消息來源，認定這枚於13日上午7點22分左右發射的飛彈有可能落在北海道附近。日本政府之後於7點55分緊急發布「全國瞬時警報系統」（J-Alert）：呼籲民眾避難、躲進建築物或地下室。

不過時間來到8點16分，在確定飛彈不會落在北海道周圍後，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）撤回警報。據悉，最終北韓發射的飛彈未落在日本領域或專屬經濟區（EEZ）。

在緊隨其後的記者會上，日本政府發言人、官房長官松野博一表示「在偵測到飛彈不久後，其軌跡就從雷達上消失」，是以人民安全為出發點才選擇發布瞬時警報。此外，在自民黨議員集會上，防衛省表示「飛彈可能已經爬升到足夠高的高度，雷達這才無法偵測到」。

北韓方面則在7日宣布已測試一種「新型固體燃料洲際彈道飛彈」，由於標準液體燃料飛彈需要在發射前加油，而固體燃料飛彈則可以在幾乎沒有準備的情況下發射，從而讓攔截變得更加困難。此外，北韓還在開發能在低空以不規則軌跡飛行的飛彈，並擁有多樣化的發射平台。

由於當前依靠攔截飛彈防禦網路來完全應對威脅的難度越來越大，日本政府2022年底批准的3份主要防衛文件的一部分便提到「當局有意擁有『反擊能力』以打擊敵人的導彈發射設施」。

日本 北韓 彈道飛彈

上一則

德外委會主席：馬克宏將為台海爭議言論付出代價

延伸閱讀

增強核反擊能力 北韓稱試射火星-18洲際彈道飛彈

增強核反擊能力 北韓稱試射火星-18洲際彈道飛彈
首次以為北韓射彈將落入領域 日本發警報後更正

首次以為北韓射彈將落入領域 日本發警報後更正
東部戰區公布影片：東風11A飛彈 不分晝夜「隨時待戰」

東部戰區公布影片：東風11A飛彈 不分晝夜「隨時待戰」
北韓疑射新型長程彈道飛彈 美強烈譴責

北韓疑射新型長程彈道飛彈 美強烈譴責

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員