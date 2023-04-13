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德外委會主席：馬克宏將為台海爭議言論付出代價

德外委會主席：馬克宏將為台海爭議言論付出代價

中央社╱柏林13日電
法國總統馬克宏說歐洲不應盲從美國捲入台海的爭議言論持續延燒，德國國會外委會主席羅思（前）表示，他將為此付出高昂代價。(取材自臉書)
法國總統馬克宏說歐洲不應盲從美國捲入台海的爭議言論持續延燒，德國國會外委會主席羅思（前）表示，他將為此付出高昂代價。(取材自臉書)

法國總統馬克宏說歐洲不應盲從美國捲入台海的爭議言論持續延燒，德國國會外委會主席羅思指責此舉惹惱日本等夥伴，導致歐洲分裂，掉進中國的陷阱，直言馬克宏將付出代價。

德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）專訪時說，歐洲並非如馬克宏（Emmanuel Macron）所言盲目跟隨美國，而是美國為了歐洲表現出高度責任感，不要忘了烏克蘭最初遭俄羅斯入侵時，德、法遲遲不肯軍援，沒有美國的支持，烏克蘭早已戰敗，現在東歐可能烽火連天。

羅思表示，「馬克宏的言論讓人沮喪，他將為此付出高昂代價」。

羅思舉例說，馬克宏可能因此惹惱日本、澳洲等夥伴，這些國家距離烏克蘭這麼遠，卻與烏克蘭一起對抗俄羅斯，因為他們知道如果俄國得勝，中國也會在印太地區有樣學樣。因此，台灣並非如馬克宏暗示位於遙遠的星球，而是與歐洲有直接關係。

馬克宏的言論還可能導致歐洲分裂；羅思指出，馬克宏稱歐洲應追求「戰略自主」，容易讓人以為歐洲該走自己的路，背離美國和北約軍事同盟。

但對中、東歐國家而言，只有美國能保證自由和安全，他們不相信德、法能辦到，因此一個強大、自主的歐洲不可能背棄美國，馬克宏的言論只會惹惱中東歐國家。

羅思還批評馬克宏稱歐洲不該捲入台海衝突、淪為美國「附庸」的說法。

他說，可惜「附庸」這個字會助長反美情緒，事實上，美國總統拜登（Joe Biden）為了歐洲安全付出這麼多，沒有得到共和黨的支持，在內政上有風險。

有關台海緊張局勢，羅思說，美國對台灣安全原本就有承諾，立場沒有變，真正改變的是中國，中國國家主席習近平統治的中國對外愈來愈具攻擊性，對內獨裁和以意識形態治國，變化幅度相當大。

上週，馬克宏與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國，原本想釋出歐洲團結的訊號，卻因馬克宏的言行，反而留下歐洲對中政策步調不一的印象。

羅思指出，中國為弱化歐盟，刻意與個別歐盟成員國打交道；馬克宏與范德賴恩同行是好事，但馬克宏主動向北京示好，因此可說馬克宏掉進中國的陷阱。

俄羅斯出兵烏克蘭，根本扭轉歐洲與俄羅斯的關係，羅思說，歐洲從過去的錯誤學到教訓，開始用嚇阻來應對俄羅斯，不再只靠對話。

他說，與中國的互動何嘗不是如此，過去的作法已經不可行，馬克宏的言論沒有顧及這些戲劇性的變化。

羅思是執政社民黨（SPD）的資深議員，曾任德國外交部次長，目前擔任國會外交委員會主席。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

馬克宏 烏克蘭 俄羅斯

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