走失牧羊犬冰天雪地跋涉240公里 1個月後終於返家
一隻1歲大的澳洲牧羊犬在天寒地凍的白令海地區意外走失後，跋涉約241公里，期間可能還遭到海豹或北極熊攻擊，終於奇蹟般地安全返回阿拉斯加州的老家。
「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，納努克（Nanuq）的主人伊沃里根（Mandy Iworrigan）住在阿拉斯加州的甘伯爾（Gambell）。這家人上月前往白令海（Bering Sea）聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）的薩文格（Savoonga）期間，納努克和他們養的另一隻狗星光（Starlight）雙雙失蹤。
星光於數周後自行返家，納努克卻杳無音信。Nanuq在西伯利亞尤皮克族語（Siberian Yupik）中的意思是「北極熊」。
英國「衛報」（The Guardian）和阿拉斯加當地媒體Alaska's News Source報導，納努克失蹤約1個月後，距薩文格東北方約241公里的聖勞倫斯島西岸威爾斯鎮（Wales）居民將一隻走失狗狗的照片上傳網路。
伊沃里根說：「我爸發簡訊告訴我，威爾斯鎮有隻狗，看起來很像納努克。」
她這才恢復使用臉書（Facebook）帳號，以確認這隻狗狗是不是家中走失的愛犬。
伊沃里根說：「我那時的反應就是，怎麼可能，那就是我們家的狗啊！牠怎麼會跑到威爾斯鎮去？」
她表示：「牠是如何到達威爾斯，我真沒有頭緒，也許牠狩獵的時候冰層位移了。我非常確定牠是吃海豹吃剩下的東西，也可能牠抓了隻海豹，也許還抓了鳥。牠還知道要吃『家鄉菜』，真是聰明。」
上周，她利用當地航空公司的哩程積點，讓納努克隨著白令海峽學區原住民青年奧林匹亞錦標賽參賽運動員的包機，順利飛回甘伯爾。
伊沃里根拍下飛機著陸後與納努克重逢的時刻，她和女兒開心大叫，迎接這個失而復得的家人。
她發現，納努克的一條腿因為不知什麼動物的巨大咬痕而腫脹，除此之外，牠的健康狀況不錯。
伊沃里根說：「狼獾（wolverine，又稱貂熊）、海豹、小北極熊，我們不知道（是哪種動物咬傷納努克），因為咬痕看起來真的很大。」
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