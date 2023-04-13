走失牧羊犬冰天雪地跋涉240公里 1個月後終於返家

納努克(中)奇蹟般地安全返回阿拉斯加州的老家。(美聯社)

一隻1歲大的澳洲 牧羊犬在天寒地凍的白令海地區意外走失後，跋涉約241公里，期間可能還遭到海豹或北極熊攻擊，終於奇蹟般地安全返回阿拉斯加州 的老家。

「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，納努克（Nanuq）的主人伊沃里根（Mandy Iworrigan）住在阿拉斯加州的甘伯爾（Gambell）。這家人上月前往白令海（Bering Sea）聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）的薩文格（Savoonga）期間，納努克和他們養的另一隻狗星光（Starlight）雙雙失蹤。

星光於數周後自行返家，納努克卻杳無音信。Nanuq在西伯利亞尤皮克族語（Siberian Yupik）中的意思是「北極熊」。

英國「衛報」（The Guardian）和阿拉斯加當地媒體Alaska's News Source報導，納努克失蹤約1個月後，距薩文格東北方約241公里的聖勞倫斯島西岸威爾斯鎮（Wales）居民將一隻走失狗狗的照片上傳網路。

伊沃里根說：「我爸發簡訊告訴我，威爾斯鎮有隻狗，看起來很像納努克。」

她這才恢復使用臉書（Facebook）帳號，以確認這隻狗狗是不是家中走失的愛犬。

伊沃里根說：「我那時的反應就是，怎麼可能，那就是我們家的狗啊！牠怎麼會跑到威爾斯鎮去？」

她表示：「牠是如何到達威爾斯，我真沒有頭緒，也許牠狩獵的時候冰層位移了。我非常確定牠是吃海豹吃剩下的東西，也可能牠抓了隻海豹，也許還抓了鳥。牠還知道要吃『家鄉菜』，真是聰明。」

上周，她利用當地航空公司的哩程積點，讓納努克隨著白令海峽學區原住民 青年奧林匹亞錦標賽參賽運動員的包機，順利飛回甘伯爾。

伊沃里根拍下飛機著陸後與納努克重逢的時刻，她和女兒開心大叫，迎接這個失而復得的家人。

她發現，納努克的一條腿因為不知什麼動物的巨大咬痕而腫脹，除此之外，牠的健康狀況不錯。