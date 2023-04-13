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首次以為北韓射彈將落入領域 日本發警報後更正

中央社東京13日專電
北韓的洲際彈道飛彈。（歐新社）
北韓的洲際彈道飛彈。（歐新社）

日本政府今天上午發布全國瞬時警報系統，表示北韓發射彈道飛彈可能落在北海道周邊，後來訂正。自衛隊統合幕僚長吉田圭秀坦言，這是首度以為飛彈可能落在日本領域內而發警報。

日本防衛省上午7時26分（美東時間昨下午6時26分）宣布，北韓可能發射彈道飛彈。

日本政府上午7時55分以北海道周邊為對象緊急發布全國瞬時警報系統（J-Alert）時指出，北韓可能發射彈道飛彈，呼籲民眾避難，躲在堅固的建築物或地下室。

但是上午8時16分，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）訂正指出：「今天上午7時55分發出的J-Alert、7時56分的Em-Net通知民眾北韓發射的彈道飛彈中有一枚可能落在北海道周邊，但之後確認情報後得知，彈道飛彈沒有落在北海道及其周邊的可能性。」

北韓今晨發射的彈道飛彈未落在日本的領域或專屬經濟區（EEZ）。

南韓合同參謀本部表示，北韓發射的飛彈在飛行約1000公里後落在日本海。

日本經濟新聞報導，今天在例行記者會上被媒體問及「是否首度以為飛彈可能落在日本領域內，才發布J-Alert」時，吉田圭秀坦言「是的」。

在此之前，日本政府發布J-Alert是以為飛彈將飛經日本的上空。

日本防衛大臣濱田靖一對媒體表示，北韓今天發射的至少有一枚是洲際彈道飛彈（ICBM）。北韓從內陸地區以高角度朝東方發射飛彈。

日本政府發言人、官房長官松野博一在例行記者會上表示，偵測到飛彈後不久，飛彈航跡就從雷達消失了。就可探測到的情報，因為系統顯示航跡，以人民的安全為最優先考量，於是發布J-Alert。

濱田今天在眾議院安全保障委員會上表示，為了讓大家同樣感受到有危險，因此儘速發布警報，即便是「揮棒落空」，今後仍會持續運用J-Alert警報系統。

日本首相岸田文雄今天在大阪市內對媒體表示，如果考慮到J-Alert所扮演的功能，（今晨）這次的判斷是適當的。

對於北韓今晨試射飛彈，日本政府認為北韓違反聯合國安理會決議等，已透過駐中國北京的大使館，向北韓提出嚴正抗議並強烈譴責。日本外相林芳正在自民黨岸田派的集會上表示，北韓三番兩次做出挑釁的行徑，對日本的安全保障造成重大且急迫的威脅。

日本TBS電視台報導，日本執政黨自民黨的安全保障調查會長、眾議員小野寺五典表示，這可說是北韓首度懷攻擊意圖將飛彈射過來。

小野寺指出，如果北韓是以飛彈落點在日本領土的軌道發射，那麼北韓的飛彈技術真的又提升了。日本政府應詳細分析北韓這次發射的飛彈。

小野寺表示，這次是戰後首度研判飛彈可能落在日本領域內，發布J-Alert是理所當然的。

日本 北韓 彈道飛彈

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